Miriana Trevisan prese una decisione che per molti sembrò davvero strana: a distanza di anni ha raccontato la verità….

Una delle showgirl di punta degli anni ’90, oggi è protagonista nella Casa più spiata d’Italia. Miriana Trevisan è una concorrente del Grande Fratello VIP.

La classe ’72, ha fatto perdere la testa a Nicola Pisu, inquilino della Casa di Cinecittà: tra i due sta nascendo un vero sentimento? Miriana si sta godendo la sua esperienza, ribadendo però di non voler illudere in alcun modo il suo compagno d’avventura. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in futuro, facciamo due passi indietro. La Trevisan ha ottenuto il successo grazie a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993. Aveva circa 20 anni quando decise di lasciare il programma. Sapete perchè?

Miriana Trevisan e quella ‘strana’ decisione: “Può sembrare assurdo ma…”

Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste di Non è la Rai. Nel 1993, l’attuale concorrente del GF VIP lasciò improvvisamente il programma: a quei tempi furono messe in giro diverse voci riguardo la vita privata della showgirl.

In un’intervista per il sito di Non è la Rai, nel lontano 2005, Miriana spiegò il reale motivo per il quale abbandonò la trasmissione d’intrattenimento: Può sembrare assurdo, ma lasciai il programma perché iniziavo a capire che quello dello spettacolo sarebbe stato il mio futuro. Ma ero cosciente che non ero ancora pronta, che avrei dovuto prepararmi se avessi voluto farlo sul serio” ha spiegato.

La Trevisan ha continuato, confessando un retroscena: “All’interno di Non è la Rai c’era una scuola di canto, recitazione, dizione e danza ma a me non la facevano frequentare, non so per quale motivo! Ero disposta a restare se mi avessero permesso di frequentarla ma non c’era nulla da fare. Mi ricordo che andai a parlare con il capostruttura per risolvere questa questione ma non cambiò nulla. Allora decisi di abbandonare il programma per studiare e prepararmi”.

