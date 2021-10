Nicolò Zaniolo è stato beccato in discoteca, la scorsa domenica, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: i due si sarebbero scambiati dei baci, ecco il gossip.

Il calciatore, giovane promessa della Roma, continua ad essere al centro del gossip italiano.

Le vicende amorose di Nicolò Zaniolo, da poco diventato papà del piccolo Tommaso dato alla luce dall’ex compagna Sara Scaperrotta, hanno molto spazio nei rotocalchi di gossip. Il classe ’99, dopo la diatriba con la sua ex e mamma di suo figlio, è stato legato all’influencer Chiara Nasti. Sul suo conto sembrava non ci fossero novità, ed invece…A quanto pare Zaniolo sta frequentando un ex volto di Uomini e Donne. Ecco dove è stato beccato!

Nicolò Zaniolo, beccato in discoteca con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: il gossip

Il portale Very Inutil People racconta che il calciatore della Roma è molto vicino ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nicolò Zaniolo, la scorsa domenica, ha giocato in campo, alle 18 contro il Napoli: il numero 22 della Roma, dopo la partita, ha trascorso la serata in una discoteca romana, al Toy Room. Secondo quanto rivela il portale, Zaniolo si sarebbe scambiato diversi baci con Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne. L’ex di Mattia Marciano, scelta nel programma di Maria de Filippi, fino a pochi giorni fa, infatti, si trovava a Roma, come confermano i suoi post pubblicati su Instagram.

Nessuno dei due ha, però, confermato o smentito la loro ‘conoscenza’: quale sarà la verità?

La giovane classe 1996 è nata a Verona ed ha avuto una relazione, lunga nove mesi, con Mattia Marciano, l’ex tronista conosciuto proprio a Uomini e Donne. Da diverso tempo il nome di Vittoria era lontano dal mondo del gossip: non circolavano voci su presunte frequentazioni. Se tra lei ed il calciatore è scoppiato l’amore, presto usciranno allo scoperto?