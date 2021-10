Pio e Amedeo, sapete chi hanno avuto come professore? Impossibile da credere…

Sapete Pio e Amedeo chi hanno avuto come professore all’università? È veramente impossibile da credere: la rivelazione a sorpresa

Nessuno l’avrebbe mai detto, ma Pio e Amedeo non solo si sono diplomati, ma si sono anche iscritti all’università. Nello specifico, i due comici si sono iscritti a Scienze della Comunicazione, ma non hanno mai terminato gli esami. Sapete chi era il loro professore? Non lo direste mai…

LEGGI ANCHE: Dove abitano Pio e Amedeo: i due comici hanno scelto città diverse

Chi è stato il professore di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo sono un duo comico amatissimo dal pubblico italiano. I due hanno mosso i primi passi come animatori nei villaggi turistici. La prima esperienza televisiva è stata a Telefoggia con la trasmissione Occhio di bue, poi hanno lavorato con Radionorba e Telenorba per la trasmissione U’ Tub, in cui filmano delle candid camera e intervistano i passanti di vari comuni pugliesi.

Una lunga gavetta cultimata con l’esordio in Rai con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. I due comici, però, riescono a sfondare a Mediaset, come inviati de Le Iene. Il loro personaggio più famoso è sicuramente gli Ultras dei Vip. Pio D’Antini e Amedeo Grieco conquistano il pubblico a suon di cori e sfottò ai danni di personaggi molto famosi.

LEGGI ANCHE: Emigratis, Pio e Amedeo: sapete cosa facevano prima di avere successo?

Dopo il successo ottenuto con la trasmissione Le Iene, i due comici debuttano al cinema con il film “Amici come noi”. La pellicola ottiene un successo inatteso, posizionando al primo posto in classifica il giorno dopo l’uscita nelle sale, superando addirittura “300 – L’alba di un impero”.

I due comici raggiungono l’apice del successo con il programma Emigratis, andato in onda prima in seconda serata e poi in prima serata. Di recente, Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono approdati in prima serata con uno spettacolo tutto loro, Felicissima sera. Anche in quel caso è stato un successo senza precedenti.

LEGGI ANCHE: Pio e Amedeo, splendido annuncio: “Emozione forte”

Nessuno lo direbbe, ma i due comici hanno frequentato anche l’università. I due si sono prima diplomati e poi si sono iscritti a Scienze della Comunicazione. Non hanno però mai concluso gli studi e non immaginerete mai chi avevano come professore. Durante la puntata de L’Intervista, i due comici sono stati ospiti di Maurizio Costanzo ed hanno rivelato che tra i professori all’università avevano proprio il giornalista e conduttore romano.