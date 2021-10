In questo scatto era davvero giovanissima, ora è una conduttrice televisiva super amata: siete riusciti a riconoscerla? È impossibile non farlo!

Si tratta di una vera e propria bellezza senza tempo: non c’è che dire! Davvero giovanissima, l’amatissima conduttrice italiana ha preso parte ad una puntata di Non è la rai del 1994. Ed è stata la protagonista di un indimenticabile momento con Ambra Angiolini!

Non è la rai è stato uno dei programmi storici dei canali Mediaset. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha fatto compagnia il pubblico italiano per quattro edizioni. Ed ha saputo riscuotere un successo davvero impressionanti. Ad oggi, alcune delle sue ex protagoniste sono diventate delle donne amatissime della televisione italiane. Altre, invece, no. Eppure, ognuna di loro ha saputo ottenere un clamoroso seguito dal programma. In ciascuna puntata si faceva davvero di tutto. Si ballava, si cantava, si giocava e, perché no, si intervistava anche a personaggi influenti di quegli anni! Ad esempio, voi avete riconosciuto chi è questa splendida donna da giovanissima?

Ora è amatissima come conduttrice, ma l’avete riconosciuta da giovanissima?

Siete riusciti a riconoscerla in questo scatto del passato? Sono trascorsi esattamente 24 anni da questo momento, eppure si può vedere chiaramente che l’amatissima conduttrice non è affatto cambiato nel corso del tempo. E che, sin da giovanissima, ha vantato un fascino davvero incredibile.

Avete indovinato, si! Stiamo parlando proprio di lei: Barbara Palombelli! Ospite nello studio di Non è la Rai nel corso dell’edizione del 1994, la splendida giornalista e conduttrice ha incantato tutto il pubblico italiano per la sua impressionante bellezza.

Perché era a Non è la Rai?

Sia chiaro: Barbara Palombelli non ha affatto assolutamente parte del ‘parterre’ di Non è la Rai. Piuttosto, come dicevamo precedentemente, l’amatissima conduttrice è stata ospite di una delle puntate del programma. Ed ha risposto alle domande più ‘curiose’ di Ambra Angiolini! A partire, quindi, dalla descrizione dei suoi 15 anni e della sua prima cotta fino al giorno del suo matrimonio, l’amatissima conduttrice si è ampiamente raccontata alla padrona di casa.

Avreste mai detto fosse lei?