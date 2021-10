Raimondo Todaro e Francesca Tocca: arriva a sorpresa la dichiarazione sulla loro storia

Arriva a sorpresa la dichiarazione sulla storia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca: a parlare sono proprio loro

Ormai sono la coppia più chiacchierata del momento. Dopo il ritorno di fiamma annunciato durante la puntata del talent show “Amici” (con annesso bacio in studio), arriva la dichiarazione sulla loro storia d’amore.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la dichiarazione sulla loro storia

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono la coppia più chiacchierata del momento. I due stanno insieme da un bel po’ di tempo e nel 2014 sono diventati ufficialmente marito e moglie. L’anno prima, invece, erano diventati genitori. La coppia ha una sola figlia, Jasmine.

La loro storia d’amore ha subito una battuta d’arresto lo scorso anno, quando avevano annunciato la separazione. I due, già separati lavorativamente, hanno deciso di dividere le proprie strade. La Tocca aveva iniziato anche un’altra frequentazione con l’ex allievo del talent show “Amici“, Valentin Dumitru. Anche con quest’ultimo, però, la relazione amorosa è durata molto poco.

Quest’anno, complice anche Maria De Filippi, Francesca e Raimondo si sono riuniti sia lavorativamente che nella vita privata. Le voci si rincorrevano da tempo, ma solo nella scorsa puntata del talent show di Canale 5 sono divenuti ufficiali. Raimondo e Francesca sono tornati insieme ed hanno suggellato il ritorno di fiamma con un bacio splendido nello studio di “Amici”.

Adesso arriva finalmente la dichiarazione sulla loro storia d’amore. A parlare sono proprio entrambi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la prima dopo il ritorno di fiamma. Continuate a leggere per scoprire cosa hanno detto sulla loro relazione amorosa…

Secondo quanto raccontato dalla coppia a “Chi”, i due avrebbe deciso di riprovarci sul finire dell’estate, anche se non c’è stato un momento preciso. “All’inizio pensavo che dopo tutto quel che è capitato, che è stato detto e scritto, non saremmo tornati insieme” – dice la ballerina – “ad un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella do stare vicino a Raimondo”.

“Abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente” – aggiunge Raimondo – “non ci siamo tirati piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. La mia bambina è l’unica che non ha mai creduto che fossimo separati”.