La concorrente del GF VIP esce allo scoperto e rivela di essere innamoratissima: la rivelazione inaspettata ha lasciato tutti senza parole!

Il Grande Fratello VIP continua a regalare emozioni ai rivelazioni incredibili ai milioni di italiani amanti del reality.

All’interno delle mura della casa del GF VIP, i concorrenti pian piano stanno rivelando i loro segreti più nascosti: nelle ultime ore è toccato a Soleil Sorge! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi è una delle protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello! Circa un mese fa, in un momento ‘confessioni’ con Francesca Cipriani, la Sorge si era già lasciata andare ad una confessione: rivelò di aver preso una cotta per un uomo. Senza aggiungere dettagli, lasciò i suoi inquilini ed i telespettatori a casa piuttosto incuriositi. Finalmente ha raccontato, nelle ultime ore, tutta la verità.

“Sono innamoratissima”, la gieffina esce allo scoperto: rivelazione inaspettata

Esce finalmente allo scoperto, Soleil Sorge, e racconta tutta la verità sulla sua ‘relazione segreta’ fuori dalla Casa del GF VIP.

La concorrente del reality ha svelato di non esser affatto single: fuori dalla Casa c’è un uomo che l’aspetta, di cui lei è innamoratissima! “C’è una persona di cui sono innamoratissima. Non verrebbe mai qui, non si esporrebbe mai pubblicamente” ha confessato Soleil alle sue compagne d’avventura, Manila e Sophie.

Tutto è partito da un drone che ha sorvolato la casa del GF VIP con un messaggio in codice per uno dei concorrenti. “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi“ recita la dedica volata sulla Casa più spiata d’Italia. E’ stata subito una caccia al destinatario!

In serata, ieri, Delia Duran ha sciolto il mistero: è stata lei ad inviare quel messaggio per suo marito, Alex Belli, anche lui concorrente del GF VIP.

