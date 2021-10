Sanremo 2022, selezionati i Giovani in gara: ci sono tantissimi volti noti

Il direttore artistico Amadeus ha selezionati i Giovani in gara a Sanremo 2022: ci sono tantissimi volti noti, ecco chi sono

Cresce l’attesa per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Amadeus ha finalmente selezionato i Giovani in gara. Tra di loro ci sono tantissimi volti noti. Molti di questi infatti hanno partecipato ad alcuni talent show.

Sanremo 2022, selezionati i Giovani in gara

Quasi tutto pronto per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Il pubblico ha chiesto a gran voce la sua riconferma, dopo il successo delle passate edizioni. È probabile che accanto a lui ci sia di nuovo Rosario Fiorello, con il quale forma una coppia indissolubile.

La rosa dei big inizia a formarsi. Il Messaggero ha annunciato i nomi di alcuni cantanti che potrebbero essere in gara nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Dal ritorno di Elisa (in coppia con Rkomi) a Loredana Bertè, dai giovani come Aka7Even ai veterani come Francesco Renga e Marco Masini, fino ai gruppi come i Kolors e i Boomdabash. Tutti nomi importante per un’edizione di successo.

Amadeus nel frattempo ha scelto i Giovani in gara per la settantaduesima edizione del Festival. Come sappiamo, da quest’anno la categoria Giovani non sarà premiata durante l’edizione del Festival. La manifestazione si terrà a dicembre e i vincitori avranno l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston come concorrenti a tutti gli effetti.

La commissione artistica, presieduta dal direttore artistico Amadeus, ha selezionato quarantasei cantanti su più di 700 domande di partecipazione. Tra questi quarantasei, molti sono già noti al piccolo pubblico. Troviamo, infatti, Enula e Esa, ex allievi della scuola di “Amici”, ma anche il tiktoker Matteo Romani, MyDrama, Blind, Manitoba e Kazer da X Factor e alcuni provenienti anche da Italia’s Got Talent.

Di questi quarantasei, solo alcuni saranno selezionati dalla commissione artistica e si esibiranno a dicembre sul palco di Sanremo Giovani.