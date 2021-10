Si è classificato al terzo posto a Bake Off Italia 2: a distanza di anni la sua vita è cambiata radicalmente,non immaginereste mai cosa fa.

Dimenticare il suo percorso a Bake Off Italia è davvero impossibile. Classificatosi al terzo posto, il pasticcere amatoriale ha saputo immediatamente catturare l’attenzione dei giudici. Certo, come ricorderete, a vincere quell’edizione è stata la napoletana Roberta. Nonostante questo, però, il successo arrivato subito dopo il talent è stato davvero impressionante.

Leggi anche –> È stata proprio lei la vincitrice di Bake Off Italia 7, sapete cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo 2 anni

Sono trascorsi esattamente 7 dalla messa in onda della seconda edizione del programma, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita a distanza di tempo? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. Ed abbiamo appreso che, dopo il programma, la sua vita ha preso completamente un’altra strada. Diteci una cosa, però: lo ricordate ai tempi di Bake Off? Ebbene: dimenticatelo! Adesso, come testimonia anche il suo canale Instagram, sembrerebbe che tutto sia profondamente cambiato. E che, soprattutto, il filo conduttore della sua vita sia diventata la pasticceria. Bando alle ciance, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Leggi anche –> Si è aggiudicato il podio a Bake Off Italia, ma com’è cambiata la sua vita dopo il terzo posto?

Si classificato al terzo posto a Bake Off Italia: non immaginereste mai cosa fa oggi

Da sempre appassionato per il mondo dei dolci, il simpaticissimo romano ha partecipato a Bake Off Italia 2. Ed è riuscito a conquistare il terzo posto. Insomma, la vittoria non è arrivata per un soffio! Stiamo parlando proprio di lui: Federico Prodon! Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> È stata la vincitrice di Bake Off Italia 8, com’è cambiata la sua vita oggi? Non immaginereste mai

Come dicevamo precedentemente, quindi, Federico Prodon, dopo Bake Off, ha dato una svolta alla sua vita. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, infatti, sembrerebbe che il successo riscontrato dopo il talent sia stato davvero clamoroso. E che ancora adesso, a distanza di anni, continua a goderne. Ma non solo. Da che lo abbiamo conosciuto come broker assicurativo, sembrerebbe che Federico sia diventato un pasticcerie a tutti gli effetti. E che non solo abbia aperto una pasticceria tutta sua, ma che abbia preso anche parte a La Prova del Cuoco. Ed alcuni scatti social in compagnia della Isoardi, ce ne danno conferma! Insomma, Federico ne ha fatta di strada! E non avevamo assolutamente dubbi!

Vi piacerebbe vederlo al timone di un programma tutto suo? A noi si, tantissimo!