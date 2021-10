Uomini e Donne, “Non c’è”: Maria De Filippi gela tutti, cosa è successo in studio nel corso dell’ultima puntata della trasmissione.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo e i colpi di scena, nella trasmissione di Canale 5, sono all’ordine del giorno. Anche nella puntata in onda ieri, giovedì 28 ottobre 2021, non sono mancate le sorprese. Alcune davvero poco piacevoli…

Ad un certo punto della puntata, Maria De Filippi non ha potuto non far notare l’assenza di uno dei volti protagonisti di questa edizione. Un’assenza che nasconde un motivo ben preciso, che non ha fatto piacere a tutti. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo in studio.

Uomini e Donne, “Non c’è”: le parole inaspettate di Maria De Filippi, brutto colpo

Parole che hanno colto tutti di sorpresa, quelle di Maria De Filippi nella puntata di ieri di Uomini e Donne. La conduttrice ha fatto notare a tutti l’assenza di una delle troniste, Roberta. La ragazza, infatti, a differenza degli altri protagonisti del classico non era seduta come di consueto sul trono. Il motivo? Lo ha svelato proprio Maria.

“Non c’è Roberta, per quello che non la vedete. Non è che non la faccio entrare. Non c’è unicamente perché ha deciso di andare a cercare Luca”. Parole che hanno sorpreso tutti, compreso Gianni Sperti, che ha reagito con un’espressione stupita. Ma ad aver subito il colpo particolarmente è stato Samuele, un altro corteggiatore di Roberta. Il fatto che la tronista non si sia presentata in puntata per andare a “riprendere” Luca, che a sua volta era assente la scorsa volta, non ha fatto piacere a Samuele. Il corteggiatore è stato ripreso con le mani sul volto, visibilmente scosso.

Cosa accadrà quando Roberta tornerà in studio? Ma, soprattutto, tornerà anche Luca o il suo gesto sarà stato vano? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità. Noi non vediamo l’ora!