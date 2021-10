Si tratta di un vero e proprio cambiamento choc a Vite al Limite: la paziente è dimagrita 139 kg, ma com’era prima? Resterete di stucco.

Tra le tantissime trasformazioni che vi abbiamo mostrato in tutti questi mesi, quella di cui vi andremo a parlare tra qualche istante è tra quelle che ha riscosso un successo davvero impressionante. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa. Vi diciamo solo un numero: 139 kg in meno! Un record incredibile!

Per tutti gli amanti di Vite al Limite, questa paziente è stata una vera e propria guerriera e combattente. Ed anche noi, leggendo con attenzione la sua storia, non possiamo fare a meno di pensare la stessa cosa. Giunta nella clinica di Houston con un peso che superava e pure di grande i 200 kg, la donna ha fatto capire immediatamente di essere intenzionata a ritornare in forma. E i risultati ottenuti alla fine ce ne danno ampia conferma. Dopo il suo percorso nella clinica, infatti, la paziente del dottor Now è dimagrita ben 139 kg. Un record incredibile. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Vederla con i kg in più vi lascerà di stucco: eccola!

Angel Parrish di Vite al Limite è dimagrita 139 kg: cambiamento choc, eccola prima

È lei o non è lei? Certo che è lei! Oggi la bellissima Angel Parrish si mostra in gran forma. E, seppure non sia attivissima sul suo canale Facebook – questa foto riproposta in alto, infatti, risale al 2018 – dimostra chiaramente i risultati ottenuti durante e dopo Vite al Limite.

Grazie al programma di Vite al Limite e il percorso impostole dal dottor Nowzaradan, Angel Parrish è dimagrita ben 139 kg. E vedere le sue foto social ci fa chiaramente comprendere quanto la sua forza di volontà sia stata superiore a qualsiasi altra cosa. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’era prima del programma di Real Time? Ci penseremo immediatamente! Vi anticipiamo, resterete davvero di stucco!

Davvero clamoroso, vero? Con una vita che, purtroppo, è stata piuttosto crudele con lei – a soli 14 anni, Angel ha dovuto dare in adozione suo figlio – la donna ha dato origine ad una nuova rinascita! Congratulazioni!