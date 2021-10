L’abbiamo tanto amata ne Il Segreto: sapete chi è il fidanzato dell’attrice? Proprio il famoso attore.

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021. Con l’ultima puntata, i telespettatori, hanno dovuto dire addio alla telenovela tanto amata.

Nella prima stagione abbiamo visto al centro dell’attenzione, la storia travagliata di Pepa e Tristan. E’ finita con il matrimonio e con una scena, che è impossibile dimenticare, la morte di questo personaggio. Ma abbiamo avuto il piacere di seguire anche la bellissima storia d’amore tra Soledad, sorella di Tristan e figlia di Donna Francisca, e Juan. Soledad è stata interpretata dall’attrice Alejandra Onieva. Forse, non tutti lo sanno, ma il suo fidanzato è un attore famosissimo.

L’attrice ne Il Segreto ci ha conquistato: sapete chi è il suo fidanzato? E’ un attore famosissimo

Ne Il Segreto, abbiamo tanto amato il personaggio di Soledad. Nella telenovela è la figlia di Donna Francisca Montenegro. Sua madre, cerca in tutti i modi di ostacolare il suo amore per Juan. I due giovani si amano, e sono costretti a nascondersi.

Soledad è stata interpretata dall’attrice Alejandra Onieva. Bellissima e dal talento incredibile, forse, non tutti sanno che la star de Il Segreto è fidanzata con un attore molto famoso. Sui social, non sono presenti molte foto insieme. Ma l’attore, nel mese di agosto, ha pubblicato uno scatto, molto particolare, proprio insieme a lei. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco l’immagine di cui parliamo:

Alejandra è fidanzata con l’attore Sebastian Stan. E’ conosciuto principalmente per l’interpretazione del ruolo di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe e di Carter Baizen nella serie televisiva Gossip Girl. La coppia non si mostra spesso insieme sui social, e sembrerebbe che, questo in alto, sia l’ultimo degli scatti in cui appaiono. Da agosto, però, non abbiamo più notizie, anche se, sembrerebbe che, nulla sia cambiato da allora. Sarà davvero così?