Al Bano, clamoroso: c’entra il GF Vip, è la prima volta che ne parla

Attualmente in gara a Ballando con le stelle, Al Bano si è raccontato a Novella 2000 ed ha svelato un retroscena sul GF Vip che lo riguarda.

Erano anni che Milly Carlucci provava a convincerlo e stavolta finalmente ci è riuscita: Al Bano Carrisi ha accettato di partecipare come concorrente a questa sedicesima edizione di Ballando con le stelle e la sua presenza, al di là delle doti di ballerino, si conferma tra le più apprezzate dal pubblico.

Da vera icona quale è, le sue esibizioni sul palco dello show di Rai 1 sono sempre molto attese e, in coppia con la maestra Oxana Lebedew, sta regalato ogni settimana belle emozioni.

Un’esperienza inedita per il ‘re’ di Cellino San Marco che a 78 anni si mette in gioco su un terreno per lui sconosciuto come quello della danza. Se però credete che Ballando con le stelle sia stata l’unica proposta inusuale per un personaggio come lui, vi sbagliate. Guardate cosa ha rivelato al giornale diretto da Roberto Alessi.

Al Bano, impensabile retroscena sul GF Vip: chi l’avrebbe mai detto

Ripercorrendo la sua vita e la sua splendida carriera, il cantante pugliese ha parlato della sua esperienza nel programma di Milly Carlucci: “Dopo i primi giorni di prove ho sentito muscoli che non sapevo di avere. Ma essendo un contadino, mi sono sempre dato da fare e lo sforzo non mi spaventa. L’età è quella che sta nel cervello: quando leggo che sono nato il 20 maggio 1943 e faccio il calcolo di quanti anni ho, grazie a Dio, e ne ho passate nella vita, non me li sento”.

Quando poi gli è stato chiesto: “E’ vero che sua figlia Jasmine doveva fare il GF Vip?”, Carrisi ha risposto che in effetti le è stato chiesto. Ma ha anche rivelato di aver ricevuto lui stesso la proposta: “L’hanno chiesto anche a me. Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori”.

Chissà che un giorno Al Bano non cambi idea: a voi piacerebbe vederlo nella casa più spiata d’Italia?