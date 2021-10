Indiscrezione bomba: l’amatissima coppia si sarebbe detta addio, clamoroso!

Un’amatissima coppia si sarebbe detta addio, indiscrezione bomba: quello che è successo è veramente clamoroso

La notizia appena arrivata sconvolge il mondo dello spettacolo: la coppia si dice addio dopo tantissimo tempo. È veramente clamoroso. Di seguito vi riportiamo l’indiscrezione bomba.

L’amatissima coppia si dice addio: clamoroso

Una coppia molto famosa, nonché amatissima dal pubblico, si dice addio definitivamente. L’indiscrezione, riportata da alcuni siti e giornali abbastanza accreditati, ha lasciato veramente tutti di stucco. Nessuno infatti l’avrebbe mai immaginato, i due sembravano così affiatati. La loro favola purtroppo non è stata a lieto fine. Ma avete capito di chi stiamo parlando?

La storia d’amore giunta al capolinea sarebbe quella tra Gigi Hadid e Zayl Malik. I due si sono iniziati a frequentare nel 2015. La loro relazione amorosa ha vissuto momenti di alti e bassi. Si sono lasciati nel novembre 2018, dopo tre anni di fidanzamento, per poi tornare insieme nel dicembre 2019, dopo più di un anno. In seguito hanno avuto anche una figlia, Khai, nata il 19 settembre 2020 in Pennsylvania.

Adesso però, dopo cinque anni di fidanzamento, pare sia arrivata la rottura definitiva. L’indiscrezione è stata rilanciata da diversi siti che si occupano di cronaca rosa ed ha sconvolto veramente tutti. Nessuno infatti si sarebbe aspettato la fine della loro storia d’amore, soprattutto dopo la nascita di Khai lo scorso anno.

I motivi della separazione poi sarebbe ancora più clamorosi. Il noto sito americano TMZ ha riportato particolari agghiaccianti sulla fine della loro storia d’amore. Secondo TMZ, infatti, la suocera di Zayn l’avrebbe denunciato per una presunta aggressione. I fatti, come riporta il Mirror, sarebbero avvenuti nel ranch di proprietà della famiglia Hadid in Pennsylvania.

A questo punto, l’artista è stato costretto ad intervenire sui social, pubblicando un post su Twitter. Zayn ha negato le accuse ed ha dichiarato di voler risolvere i problemi con la sua compagna nel pieno rispetto della privacy e soprattutto lontano dai riflettori.

La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo americano. Zayn e Gigi erano una coppia molto amata.