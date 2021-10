Ambra Angiolini, l’addio su Instagram è straziante: “Mi mancherai”, l’ultimo saluto sui social.

Un messaggio da brividi, quello apparso sul profilo social di Ambra Angiolini. Con poche ma significative parole, l’attrice e conduttrice ha dato il suo ultimo saluto ad una persona per lei speciale.

Il post, accompagnato da alcuni scatti insieme, è tra i più commoventi condivisi dall’attrice sul suo canale social. E, in poco tempo, fan, amici e colleghi hanno invaso il post con commenti toccanti. In seguito i dettagli.

Ambra Angiolini, il messaggio di addio su Instagram è commovente: “Vola.. l’hai sempre fatto anche sulla terra”

“Vola Ludo… l’hai sempre fatto anche sulla terra… mi mancherai”. Con queste parole, Ambra Angiolini saluta Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice scomparsa qualche giorno fa, all’età di 72 anni, dopo la lotta contro una lunga malattia. Un ricordo dolcissimo, quello di Ambra, che ha avuto l’occasione di lavorare con la Modugno. Con cui si mostra vicina e sorridente, in alcune foto ricordo condivise nel post in allegato al messaggio.

Un post che in poco tempo è stato invaso da likes e commenti, ricchi di parole d’amore. Tra questi si leggono quelli di tanti volti noti del cinema italiano, come Claudia Gerini e Cristiana Capotondi. E tra i commenti c’è anche chi ha ricordato la Modugno per un ruolo che è entrato nel cuore del pubblico: l’attrice ha vestito i panni della mamma di Checco Zalone nel film Quo vado. E anche l’attore ha dedicato il suo ultimo post Instagram alla sua “mamma”, definendola una ‘grande attrice che non lo faceva mai pesare’.

Oltre che grandissima attrice di cinema e teatro, Ludovica Modugno è stata una illustre doppiatrice. Nel corso della sua carriera ha dato la voce, tra le altre, a Glenn Close, Cher, Angjelica Huston, Julie Christie, Emma Thompson.