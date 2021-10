Amici 21, chi è Sissi: età, dove vive e dove l’abbiamo già vista

Sissi è una nuova allieva di “Amici 21” e in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lei: sapete dove l’abbiamo già vista?

Nella scuola di “Amici” c’è una nuova allieva: si chiama Silvia Cesana, in arte “Sissi”, ed è stata voluta con voto unanime da tutti i professori. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità su di lei: dall’età alla vita privata e vi diciamo anche dove l’abbiamo già vista.

LEGGI ANCHE: Amici 2021-2022, tutto sulla nuova edizione: quando inizia, professori e allievi

Amici 21, chi è Sissi

Nella scorsa registrazione del talent show “Amici” – come riportano le anticipazioni presenti sul web – è entrata una nuova allieva nella scuola. Lei si chiama Silvia Cesana ed è stata voluta con voto unanime da tutti i professori. La nuova allieva, però, non ha ancora scelto con chi proseguire la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia. Sissi – nome d’arte – è in ogni caso una nuova allieva del talent show ed ha ricevuto il suo banco.

LEGGI ANCHE: Amici, arriva una comunicazione inaspettata in casetta: la Celentano spiazza tutti, cos’è successo

Ventidue anni, originaria di Erba, in provincia di Como, Silvia si è appassionata alla musica e al canto sin da bambina, iniziando a coltivare le sue passioni. Nonostante la giovane età, Silvia ha già ricevuto un’occasione molto importante. La cantante, infatti, in passato è entrata nella scuderia di Caterina Caselli, la casa discografica Sugar. Silvia ha avuto addirittura l’opportunità di collaborare con un’artista del calibro di Fortunato Zampaglione. Sissi ha già all’attivo tre singoli, di cui uno degli ultimi, Just a game, ha avuto un discreto successo su Spotify.

LEGGI ANCHE: Amici 21, scatta il bacio tra due allievi: si è formata una nuova coppia

Sapete dove abbiamo già visto Silvia Cesana? La giovane cantante infatti, prima di approdare nel talent show “Amici”, ha partecipato alla tredicesima edizione di “X Factor“. Sissi riscosse un gran successo alle Audizioni, ottenendo addirittura quattro “sì” da parte dei giudici. La cantante, però, non riuscì ad arrivare alle puntate serali del talent show. Sissi ci ha provato in seguito partecipando a Sanremo Giovani, ma anche in quel caso non è riuscita a trionfare. Adesso ha deciso di provarci nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Riguardo alla sua vita privata, invece, non abbiamo molte notizie sul suo conto. Negli anni passati, la cantante dichiarò in un’intervista di essere single. Al momento, invece, non sappiamo quale sia la sua situazione sentimentale.

È una fan sfegatata di Amy Winehouse, cantante scomparsa tragicamente. Ha un tatuaggio dedicato all’artista e ad “Amici” si è presentata proprio con una cover di Amy, oltre ad un suo inedito.