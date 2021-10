Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 30 Ottobre: non lo immaginereste mai, ma tra gli ospiti c’è proprio lui.

Siete pronti ad un nuovo ed indimenticabile weekend? Noi assolutamente si! Per renderlo tale, però, non possiamo fare di seguire, come consueto, l’appuntamento pomeridiano di Verissimo. A partire dalle ore 16:30, dopo la puntata di Scene di un matrimonio, Silvia Toffanin accoglierà i suoi ospiti. E, come al solito, regalerà delle ore davvero spensierate.

Cosa succederà in questa nuova puntata di Verissimo? Come da diverse settimane a questa parte, la splendida Silvia Toffanin condurrà un nuovo appuntamento del suo show. E, stando alle anticipazioni trapelate dal sito ufficiale del programma, sembrerebbe che anche questa, così come tutte le altre, sia davvero indimenticabile. Gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo, infatti, saranno davvero numerosi. E ciascuno di loro ha qualcosa di speciale. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Anticipazioni Verissimo del 30 Ottobre: ospiti pazzeschi, eccoli!

Prima di spiegarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi anticipiamo: gli ospiti di Verissimo di Sabato 30 Ottobre saranno davvero indimenticabili. Siete pronti a sapere ogni cosa?

Stando da quanto si apprende dalle anticipazioni, sono proprio questi gli ospiti della puntata di domani:

Simona Cavallari: a distanza di qualche danno dalla fiction televisiva ‘Squadra antimafia’, la splendida attrice ritornerà sul piccolo schermo con una nuova serie. Stiamo parlando proprio di ‘Storia di una famiglia perbene’. Senza alcun dubbio, quindi, l’attrice racconterà le sue emozioni e molto altro ancora;

a distanza di qualche danno dalla fiction televisiva ‘Squadra antimafia’, la splendida attrice ritornerà sul piccolo schermo con una nuova serie. Stiamo parlando proprio di ‘Storia di una famiglia perbene’. Senza alcun dubbio, quindi, l’attrice racconterà le sue emozioni e molto altro ancora; Nancy Brilli: anche lei, insieme alla Cavallari, sarà protagonista indiscussa della stessa serie televisiva. Ed anche lei, quindi, offrirà ampie rivelazioni su questo nuovo progetto lavorativo, che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo;

anche lei, insieme alla Cavallari, sarà protagonista indiscussa della stessa serie televisiva. Ed anche lei, quindi, offrirà ampie rivelazioni su questo nuovo progetto lavorativo, che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo; Ronn Moss: avete letto proprio bene, si! L’amatissimo Ridge di Beautiful ritornerà in Italia. E si racconterà ampiamente alla padrona di casa. Insomma, un ritorno davvero graditissimo, non c’è che dire!;

avete letto proprio bene, si! L’amatissimo Ridge di Beautiful ritornerà in Italia. E si racconterà ampiamente alla padrona di casa. Insomma, un ritorno davvero graditissimo, non c’è che dire!; Raffaella Fico: reduce dal suo successo al GF Vip, l’ex Vippona racconterà le sue emozioni vissute nella casa. E, da quanto trapelato dal web, si lascerà andare a delle rivelazioni davvero toccanti;

reduce dal suo successo al GF Vip, l’ex Vippona racconterà le sue emozioni vissute nella casa. E, da quanto trapelato dal web, si lascerà andare a delle rivelazioni davvero toccanti; Stefano Raimondi e Giulia Terzi

Noi, a partire dalle 16:30, saremo incollati alla tv, voi?