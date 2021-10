Riconoscete l’attrice in questo scatto? L’abbiamo tanto amata in Elisa di Rivombrosa.

Elisa di Rivombrosa è una fiction italiana molto celebre. E’ andata in onda dal 17 dicembre 2003 al 1 dicembre 2005, in prima serata, su Canale 5. La protagonista è la giovane Elisa Scalzi, una ragazza di umili origini che lavora nel castello di Rivombrosa, come dama di compagnia dell’anziana Contessa Agnese Ristori.

Ma qui, succede qualcosa del tutto inaspettato, si innamora del Conte Ristori. Questo amore viene dal principio ostacolato da diversi personaggi. L’attrice che vediamo in foto, in Elisa di Rivombosa, si è distinta per il suo grande talento. Nella fiction, ha vestito i panni della dama di compagnia di un’altra grande interprete. Guardandola in questo scatto, riuscite a riconoscerla?

L’abbiamo tanto amata in Elisa di Rivombrosa: l’attrice oggi si mostra così, la riconoscete?

L’attrice che vediamo in foto ha fatto parte della grande famiglia di Elisa di Rivombrosa. Ma nella sua lunga carriera ha vestito i panni di tanti personaggi diversi. Nella fiction di canale 5 ha affiancato un’altra grande interprete. E’ stata la dama di compagnia di uno dei personaggi che più di tutti ha cercato di ostacolare l’amore di Fabrizio Ristori ed Elisa Scalzi.

Adesso, dopo questi importanti indizi, avete capito di chi parliamo? In Elisa di Rivombrosa è stata la bellissima Isabella, una donna di origine orientale che presta lavoro come dama di compagnia di Lucrezia Van Necker. L’avete riconosciuta?

Linda Battista nello scatto social mostrato in alto è bellissima, come sempre. Ma facendo il confronto, dobbiamo dire che, non è affatto cambiata, non trovate? Sono passati più di 10 anni da quando ha vestito i panni di Isabella, ma per l’attrice, il tempo, sembra non essere mai passato. Linda ha una carriera ricchissima, ha recitato nella serie tv Incantesimo, in Dove comincia il sole, La signora delle camelie, Donna Detective, Dov’è mio figlio e in tanti altri film cinematografici.