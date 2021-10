Barbara D’Urso, la notizia è appena arrivata: i fan non ci credono…

La notizia su Barbara D’Urso è appena arrivata, i fan veramente non ci credono: ecco di che cosa stiamo parlando

Un fulmine a ciel sereno per i fan della conduttrice napoletana. Questa veramente non se l’aspettavano. In questo articolo vi spieghiamo cosa potrebbe succedere alla famosa presentatrice.

Barbara D’Urso, la notizia è appena arrivata

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. La donna è molto amata dal pubblico. La presentatrice detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Negli anni passati, infatti, ha condotto nello stesso momento Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello.

In questi anni, la D’Urso è diventata uno dei pilastri della rete del Biscione. I suoi programmi ottengono sempre un gran riscontro dal pubblico. Quest’anno, però, la conduttrice ha subito un forte ridimensionamento. Due dei suoi programmi infatti, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, sono stati chiusi. La conduttrice al momento sta conducendo solo Pomeriggio Cinque, dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana.

Dopo tantissimi anni in Mediaset, il futuro della D’Urso potrebbe essere altrove. Come riporta il settimanale Novella 2000, infatti, la conduttrice napoletana potrebbe lasciare la rete del Biscione per accasarsi a Sky. Al momento, però, è solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.

La notizia coglie di sorpresa i telespettatori. L’addio della D’Urso sarebbe sicuramente cocente. La conduttrice è divenuta ormai uno dei pilastri principali della rete del Biscione. La fascia pomeridiana senza la D’Urso non sarà sicuramente la stessa. Per Sky, invece, sarebbe senza dubbio un grande acquisto. La conduttrice ha alle spalle una carriera di tutto rispetto e, se dovesse approdare a Sky, arricchirebbe sicuramente il parterre di presentatori della rete. Solo nei prossimi mesi scoprire quale sarà il futuro della conduttrice televisiva.