Clamoroso colpo di scena ad Amici 21: è ritornata nella famosissima scuola! Questo era il momento che più attendavamo: tutti di stucco.

Mancano ancora tantissime settimane alla fase serale di Amici 21, eppure il famosissimo e seguitissimo talent di Canale 5 non perde mai occasione di poter regalare colpi di scena.

In attesa di poter vedere ‘da vicino’ la puntata di Domenica 31 Ottobre, che come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo ha regalato delle emozioni davvero incredibili, proprio Venerdì 29 Ottobre è andato in onda un nuovo daytime del programma. È proprio in questa nuova puntata della fascia quotidiana che non soltanto il pubblico italiano, ma anche tutti i ragazzi sono rimasti completamente senza parole per un graditissimo ritorno all’interno della scuola. Un vero e proprio colpo di scena, ve lo assicuriamo. Anche perché è ritornata, seppure ‘telematicamente’, una delle figure più amate di tutte le edizioni del programma. Siete pronti a sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, sono rimasti tutti senza parole!

Amici 21, clamoroso colpo di scena: è ritornata proprio lei! Che colpo!

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma è stato proprio così. Nel corso della puntata del daytime di Amici 21 di Venerdì 29 Ottobre abbiamo assistito ad un clamoroso colpo di scena. Scopriamo cos’è successo.

Tutti i ragazzi sono stati chiamati sulla gradinata della casetta per ascoltare le parole di Maria De Filippi: dopo qualche ora dalla ‘chiamata’, sarebbe iniziata una gara di ballo! Ciascuno dei ballerini, infatti, avrebbe dovuto scegliere tra sei coreografia quella più pertinente al proprio stile ed impararla a memoria in una sola ora. Una vera e propria sfida personale, quindi, per la quale ciascuno di loro si è seriamente impegnato. A ‘giudicare’ le loro performance, c’era un giudice piuttosto incredibile. Stiamo parlando proprio di Anbeta Toromani! Avete letto proprio bene, si! L’ex ballerina di Amici, dopo anni di assenza dalla scuola e voci di corridoio che volevano un litigio tra lei e la padrona di casa, è ritornata nella scuola – seppure tramite collegamento – ed ha espresso il suo giudizio.

Inutile dirvi che, appena sentito il suo nome, tutti i ragazzi sono rimasti completamente senza parole. E così come loro, siamo certi, anche voi. Vi piacerebbe rivederla?