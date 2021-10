La ‘dolorosa’ rinuncia della Regina Elisabetta: non potrà più farlo per motivi di salute; il nuovo divieto imposto dai medici.

Sembra strano, ma stavolta a sottostare agli ordini è lei. Dopo il divieto di consumare alcolici, per la Regina Elisabetta arriva un’altra dolorosa rinuncia. Su indicazione dei medici, la sovrana dovrà evitare una serie di attività, dopo il ricovero in ospedale dello scorso mercoledì.

E tra le raccomandazioni ferree dei medici c’è anche quella di rinunciare ad un’attività di cui la regina si occupava quotidianamente. Sarà il suo staff a sostituirla durante questo periodo di riposo. Scopriamo i dettagli.

Dolorosa rinuncia per la Regina Elisabetta: dopo l’addio agli alcolici un altro divieto

Un’altra brutta notizia per la Regina Elisabetta, che per motivi di salute dovrà rinunciare ad un’altra delle sue attività preferite. È quanto le hanno ordinato i medici, per riposare il più possibile dopo il ricovero in ospedale dello scorso mercoledì. Dopo aver detto addio al suo drink quotidiano la Regina Elisabetta II dovrà rinunciare anche alle sua passeggiata con i suoi adorati cani.

Quotidianamente, la sovrana è sempre stata solita passeggiare per i dintorni del castello di Windsor, proprio con i suoi animali a quattro zampe. A malincuore, però, dovrà rinunciare anche a questo. È quanto riporta il Daily Mail, che specifica che negli ultimi giorni sono stati alcuni membri dello staff a portare in giro i suoi tre corgi. La raccomandazione arriva per preservare il più possibile la salute della regina, durante il periodo di riposo al castello di Windsor. Un periodo che, secondo fonti interne al Buckingham Palace, la regina sta trascorrendo in serenità, impegnata con compiti leggeri e non affaticanti.

Secondo quanto riporta il Telegraph, da ora in poi la regina sarà sempre accompagnata da un altro membro della famiglia reale durante gli eventi ufficiali, in modo da poter, nel caso fosse necessario, annullare la sua presenza.