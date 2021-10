Era Jerome nella sit-com francese “Primi baci”: l’avreste riconosciuto? È proprio lui

Che fine ha fatto l’attore che interpretava Jerome nella sit-com francese “Primi Baci”, arrivata in Italia nel 1995: oggi ha 51 anni!

Sono trascorsi un bel po’ di anni, ma scommettiamo che non avete affatto dimenticato la sit-com Primi baci, altro cult degli anni Novanta. Ambientata in Francia, arrivò da noi andò in onda da noi su Italia 1 fino al 1996.

Justine, Jerome, Annette, Virginie, François, Isabelle, Luc, erano loro i protagonisti delle vicende narrate: ragazzi che frequentavano il liceo alle prese con primi amori, litigi, gelosie e, appunto, primi baci. In Francia la serie originale era divisa in tre telefilm: “Premiers baisers” (319 episodi), Les années fac (199 episodi) e Les années blue (22 episodi), tutti con gli stessi personaggi. In Italia, invece, le prime due serie furono unite in Primi baci e l’ultima fu intitolata Gli anni dell’università.

La coppia al centro di tutte le dinamiche era quella formata da Justine e Jerome, interpretati dagli attori Camille Raymond e Fabien Remblier. A proposito di quest’ultimo: dopo 25 anni, sapete com’è diventato e a cosa si dedica?

Ricordate Jerome di “Primi baci”? Eccolo dopo 25 anni

Nato il 14 gennaio 1970, oggi Remblier ha 51 anni. E’ diventato un regista che sperimenta sul 3d ed ha creato un sito internet. A dicembre del 2006, uscì il suo libro, intitolato “Les Années Sitcom” in cui ricorda gli anni d’oro della sitcom francese.

Oggi Fabien lavora nell’informatica e della produzione. Con altri attori della casa di produzione AB, ha anche partecipato alla trasmissione francese Ça se discute. In questa foto abbastanza recente lo vediamo alle prese col suo lavoro e possiamo notare la sua trasformazione di questi anni.

C’è da dire che se non avesse gli occhiali in questo scatto, non sarebbe poi così diverso dai tempi di Primi baci, siete d’accordo?