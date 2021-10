GF Vip, potrebbe accadere di nuovo: l’indiscrezione lascia tutti di stucco!

Al GF VIP 6 potrebbe accadere di nuovo, l’indiscrezione lascia tutto il pubblico di stucco: ecco di che cosa parliamo

La notizia che è appena arrivata sul Grande Fratello Vip ha lasciato tutti a bocca aperta. Al reality show potrebbe accadere di nuovo. Il pubblico non riesce a crederci. Di seguito vi spieghiamo cosa potrebbe succedere.

GF VIP 6, potrebbe accadere di nuovo: l’indiscrezione

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. La trasmissione va in onda dal 14 settembre 2000. Il reality ha avuto un successo enorme nel nostro paese, tanto che la rete del Biscione ha deciso di produrre anche il format dedicato alle personalità famose. La versione VIP del Grande Fratello va in onda dal 2016 su Canale 5.

Il GF VIP è giunto alla sesta edizione. Inizialmente era condotto da Ilary Blasi, poi è subentrato Alfonso Signorini, già opinionista durante le prime edizioni. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata il 13 settembre 2021. Anche quest’anno il reality show va in onda due volte a settimana, il lunedì e il venerdì in prima serata. Al timone c’è sempre Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nelle ultime ore è giunta una notizia sul reality show. Si tratta di un’indiscrezione che ha lasciato tutti di stucco. Al Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe accadere di nuovo. Volete sapere di che cosa si tratta? Continuate a leggere l’articolo…

Come riportato da TvBlog, anche quest’anno il reality show potrebbe subire un prolungamento. Il programma, infatti, non dovrebbe terminare a dicembre, bensì a febbraio. A dicembre, invece, dovrebbero esserci nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Tra questi dovrebbe esserci anche Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo nonché ex tentatrice di Temptation Island.

Prolungamento sì, ma senza puntata speciale. Il Grande Fratello Vip, infatti, non andrà in onda la notte di Capodanno. La decisione è stata presa dalla rete del Biscione in seguito agli ascolti poco soddisfacenti dello scorso anno.