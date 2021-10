Gf Vip, avete notato che Lulù non se ne separa mai? Ecco il motivo

Avete notato che Lulù Selassié nella casa del GF VIP non si separa mai da questo oggetto? In questo articolo vi sveliamo il motivo

Non esiste Lulù Selassié senza questo oggetto. Nella casa più spiata d’Italia ormai fa coppia, oltre che con Manuel Bortuzzo, anche con questo accessorio. Ma di cosa stiamo parlando? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

GF VIP 6, Lulù non si separa mai da questo oggetto: il motivo

Lulù Selassié è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lucrezia, Clarissa e Jessica sono le tre sorelle Selassié, principesse pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Le tre sorelle, però, potrebbero non essere principesse. Come documentato dal settimanale Oggi, infatti, il padre potrebbe essere un giardiniere e addirittura avere un altro nome. Il genitore, inoltre, sarebbe detenuto in carcere. Le Selassié hanno dichiarato di essere tranquille e di credere nella buona fede del papà.

Lulù è sicuramente la più discussa delle tre sorelle. La sua frequentazione con Manuel Bortuzzo ha fatto molto discutere sia all’interno che all’esterno della casa. La Selassié ha assunto un atteggiamento abbastanza morboso nei confronti del nuotatore, tanto da arrivare a fare scenate di gelosia nella casa. Secondo quanto dichiarato dalle sorelle, il suo atteggiamento morboso deriverebbe dal fatto che da piccola ha subito violenze. Un uomo, infatti, la obbligava a fare cose che Lucrezia non voleva.

La Selassié è sicuramente un personaggio sopra le righe e nel reality show fa parlare di sé, sia nel bene che nel male. I telespettatori più affezionati avranno notato sicuramente che la principessa non si separa mai da un oggetto. Volete sapere quale?

Lulù nella casa più spiata d’Italia porta sempre con sé la sua amata borsetta. L’oggetto possiede anche una scritta: “Lulù farfallina”. Ma perchè Lucrezia porta sempre con sé la borsetta? In molti se lo sono chiesti e finalmente sappiamo darvi una risposta. In quella borsetta, Lucrezia porta tutti i trucchi e il materiale per apparire sempre al top durante il giorno e soprattutto durante la diretta del Grande Fratello Vip. Le tre sorelle, infatti, sono sempre molto truccate e il pubblico vorrebbe vederle per una volta al naturale.