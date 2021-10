È proprio lei la new entry di Ballando con le Stelle, la bellissima Giada Lini: sapete chi è il suo fidanzato? Lo conosciamo benissimo!

Davvero incredibile questa nuova edizione di Ballando con le stelle, vero? Iniziato il 16 Ottobre scorso, questo nuovo viaggio del programma di Milly Carlucci sta regalando dei Sabato sera davvero pazzeschi!

Questa iniziata da qualche settimana, senza alcun dubbio, è un’edizione di Ballando con le Stelle ricca di novità. Dopo l’addio di Raimondo Todaro al programma per la nuova avventura tra i banchi di scuola di Amici, altre due ballerine professioniste hanno dovuto ‘salutare’ il corpo di ballo. Stiamo parlando di Vera Kinnunenn e Ornella Boccafoschi, entrambe incinte! È proprio per questo motivo, quindi, che Milly Carlucci ha dovuto reclutare new entry. Tra loro, non possiamo fare a meno di parlarvi di lei: la bellissima Giada Lini. In coppia con Fabio Galante, la ballerina ha dato ampio sfoggio non soltanto della sua bellezza, ma anche della sua bravura. A questo punto, però, ci chiediamo: ha un fidanzato? Assolutamente si! Ecco, ma sapete chi è? Lo conosciamo benissimo: ha preso parte ad un famoso talent!

Giada Lini a Ballando con le stelle, sapete chi è il suo fidanzato? L’abbiamo visto proprio lì

Non avete potuto fare a meno di notare la sua bellezza sul palco di Ballando con le stelle ed adesso volete conoscere ogni cosa su di lei? Vi accontentiamo subito!

L’amore che Giada Lini nutre per la danza è davvero incredibile. Sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, la ballerina di Ballando con le stelle, è solita condividere scatti che la ritraggono proprio mentre coltiva la sua passione. E questo ci permette di capire quanto sia importante per lei la danza. Ma non è affatto finita qui. Spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcune foto che ce la mostrano in compagnia della sua dolce metà. Non sappiamo da quanto tempo siano una coppia, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: i due si amano davvero alla follia! E i diversi scatti ce lo mostrano ampiamente! Sapete chi è lui? Ebbene: lui si chiama Graziano Di Prima! Il suo nome non vi risulta nuovo? Avete ragione: è stato un concorrente di Amici.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?

Lo ricordate ad Amici?

Senza alcun dubbio, avrete fatto un sussulto quando avete letto il suo nome. Lo ricordate ad Amici? Correva esattamente la quattordicesima edizione del talent quando il bel Di Prima si faceva notare dal pubblico del programma. Il suo percorso, come ricorderete, non è andato a buon fine. Nonostante questo, però, Graziano continua a coltivare la sua passione per la danza latina.

Ve lo ricordavate?