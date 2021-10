In How I met your mother era così: oggi l’attrice che interpretava Robin è completamente cambiata.

È stata la protagonista di una delle serie tv più amate di sempre. Parliamo proprio di lei, Cobie Smulders, la meravigliosa Robin Scherbatsky di How I met your mother. Una sit com che ha ottenuto un successo straordinario in tutto il mondo, per ben nove stagioni. La travagliata storia d’amore tra Robin e Ted Mosby ha appassionato tutti. Ma, a distanza di anni dall’ultima puntata della seria, uscita nell’aprile del 2014, siete curiosi di vedere com’è oggi l’attrice?

Sul set della serie tv si mostrava così, con capelli lunghi e scuri. Negli anni, la bellissima attrice e modella canadese ha rivoluzionato il suo look. Diamo un’occhiata.

Era Robin in How I met your mother: oggi l’attrice ha rivoluzionato il suo look

C’è chi l’ha amata con Ted, chi invece la preferiva con Barney. Quel che è certo è che Robin Scherbatsky è uno dei personaggi più amati in assoluto delle serie tv. A dare il volto alla protagonista di How I met your mother è stata la bellissima Cobie Smulders, oggi 39 enne. Siete curiosi di vederla oggi?

L’attrice è su Instagram, seguita da quasi 2 milioni di followers, ed è lì che di tanto in tanto posta alcuni selfie davvero incantevoli. Di recente, Cobie ha detto addio alla chioma lunga e scura che portava la sua Robin, schiarendo i capelli e, soprattutto, dandoci un taglio. Date un’occhiata:

Eh si, un look decisamente rivoluzionato, ma una cosa è certa: in qualsiasi versione l’attrice è semplicemente meravigliosa. E per i fan della sit com c’è una bellissima notizia: è in arrivo How I met your father, lo spin off della serie originale! Protagonista di questo nuovo show Hilary Duff, nei panni di Sophie. Se e come le due serie saranno collegate non è ancora noto, ma non vediamo l’ora di scoprire di più! Voi lo seguirete?