Ilary Blasi e Francesco Totti, cena in famiglia: il lussuoso design delle sedie cattura l’attenzione, il costo è da capogiro

Una casa fantastica quella di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma quanto costano le sedie apparse nelle Instagram stories della conduttrice?

Ilary Blasi documenta su Instagram un momento ‘casalingo’: a tavola con marito e figli, la conduttrice ironizza sulla cena a base di piccione non proprio apprezzata da tutta la famiglia. Ad attirare l’attenzione però è un particolare dell’arredamento.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma, si sa, amano molto la vita in famiglia e, in effetti, la loro è davvero splendida. In queste ultime ore la Blasi si è divertita a pubblicare una serie di storie su Instagram in cui si vedono tutti riuniti a tavola per la cena. Pietanza principale, un piccione.

Il povero volatile però pare non sia gradito a tutti i componenti di casa Totti: nel video vediamo ad esempio l’ex calciatore rifiutare la portata. Ciò che non è sfuggito sono le sedie su cui era seduta la famigliola romana.

Il loro design non passa affatto inosservato visto che si tratta di un modello molto particolare, lo avete notato?

Ilary Blasi e Francesco Totti, attorno al tavolo sedie super lusso: sapete quanto costano?

Ebbene, dopo avervi parlato in un nostro precedente articolo della meravigliosa casa in cui vive la coppia, vogliamo svelarvi i dettagli delle iconiche sedie nella loro sala da pranzo.

Si tratta di poltroncine in policarbonato Louis Ghost di Kartell disegnato da Philippe Starck sul modello Luigi XV. Si trovano spesso in musei, teatri, ristoranti e case di lusso. Il loro prezzo? Ce ne sono di vari colori, ma per quanto riguarda quelle di casa Totti, in bianco lucido, il costo è di 566 euro per due sedie quindi quello totale di tutte e quattro le poltroncine arriva ai 1.415 euro.

Che dire, complimenti a Ilary e a suo marito per questi dettagli così raffinati!