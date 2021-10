Com’era Mietta da giovanissima? Su Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto del passato: è impossibile non notarlo!

Davvero incredibile Mietta a Ballando con le stelle, vero? In coppia con il bel Maykel Fonts, l’amatissima cantante è tra i concorrenti dell’attuale edizione del programma. E, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione sin da subito!

Un’artista con la ‘a’ maiuscola, non c’è che dire! Oltre ad essere una cantante amatissima ed affermatissima, la splendida Mietta sta ampiamente dimostrando di avere la musica nella sangue. E di essere un’ottima ballerina. E questo lo conferma il fatto che, proprio nelle puntate scorse, la cantante ha saputo ottenere un risultato più che soddisfacente! Tralasciando questo, però, voi ricordate com’era da giovanissima? Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Siete curiosi di vedere com’era nel passato? Siamo andati a spulciare il suo canale Instagram e siamo riusciti a reperire uno scatto davvero incredibile. Siete pronti anche voi a vederlo? Ci pensiamo immediatamente! Fate attenzione ad un ‘dettaglio’, però: non potrete fare a meno di prenderlo in considerazione.

Mietta da giovanissima, sapete com’era? Quel ‘dettaglio’ non sfugge

Ad oggi, Mietta è davvero bellissima. Siete curiosi, però, di sapere com’era da giovanissima? Molto probabilmente, non tutti la ricordano. Ed è per questo che noi siamo qui a mostrarvi uno scatto davvero inedito.

Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Mietta in cui si mostra davvero giovanissima. Sia chiaro: non abbiamo tantissime informazioni in merito. O, per meglio dire, non sappiamo quanti anni siano passati e né tantomeno quanti ne abbia. Una cosa, però, è certa: Mietta è davvero bellissima! “Gli anni passano ma i sogni son sempre gli stessi”, ha scritto la cantante a corredo di questo scatto che la ritrae da giovanissima.

Davvero bellissima, vero? Tuttavia, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservata! Saranno anche passati anni da questa foto, eppure Mietta non soltanto è sempre incredibile, ma non è affatto cambiata nel corso degli anni. Anche voi siete d’accordo con noi?