Ricordate quando Milly Carlucci è stata la protagonista nella famosa pubblicità? Da allora sono passati più di 15 anni.

Questa sera, andrà in onda, una nuova puntata di Ballando Con le stelle. La nuova edizione è appena cominciata, ma non sono mancate le polemiche. La scorsa volta, abbiamo appreso della positività di Mietta. Ma il polverone si è alzato, dopo che, Selvaggia Lucarelli ha chiesto all’artista se fosse vaccinata.

Quest’ultima ha raccontato di non aver potuto per problemi di salute. Ma da quel momento, lo scontro non si è più fermato. Ma tornando a noi, sappiamo benissimo che, il talent show, riscontra sempre un incredibile successo. Milly Carlucci al timone della trasmissione, è una vera e propria garanzia. Ma parlando proprio della conduttrice, è un volto amatissimo della tv e in questi anni, ha potuto ampliare sempre più la sua carriera. Ricordate, quando, è stata la testimonial di una famosa pubblicità? Lo è stata per circa un decennio.

Leggi anche Ballando con le stelle, Mietta positiva al Covid: è eliminata? L’annuncio di Milly Carlucci in diretta

Milly Carlucci è stata il volto di una famosa pubblicità: ricordate quale?

L’amatissima Milly Carlucci non ha proprio bisogno di presentazioni. La sua carriera è così piena, che sarebbe davvero difficile citare ogni singolo ruolo o posizione rivestito in tv. Da tanti anni, la bellissima conduttrice è al timone di Ballando con le stelle e non smette di stupirci, con classe ed eleganza.

Leggi anche Milly Carlucci, vita privata: prima di suo marito c’era proprio lui, è un amatissimo sportivo

E siamo sicuri che, anche la nuova puntata, che andrà in onda questa sera, sabato 30 ottobre, sarà tanto apprezzata dai telespettatori. Milly, oggi, può vantare di numerosi successi. Ricordate, quando, ha prestato il volto ad una famosa pubblicità? Lo ha fatto per circa un decennio, impossibile dimenticarla. Ecco la conduttrice allora:

Adesso, ricordate? La Carlucci è stata il volto della pubblicità Prealpi, per molti anni, circa dieci. Questo uno scatto ripreso da una scena dello spot. Ovviamente, era molto più giovane, parliamo di oltre 15 anni fa. Anzi, la scena che abbiamo riportato, ‘dovrebbe’ risalire al 2004. Ma proprio come oggi, la conduttrice manifesta una grande bellezza.