Il mini dress nero di Sophie Codegoni ha incantato tutti: quanto costa il suo look al GF Vip; dettagli e informazioni sull’outfit della concorrente.

Ieri, venerdì 29 ottobre 2021, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, dall’eliminazione di Ainett Stephens alla sorpresa per Jo Squillo. Ma tra le protagoniste della puntata non è mancata lei, Sophie Codegoni, alle prese con la turbolenta storia con Gianmaria Antinolfi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è fatta notare come sempre per il suo carattere schietto e sincero, ma non solo! Avete visto il suo look?

Per la serata, Sophie ha scelto un mini abito nero semplice ma nello stesso tempo super raffinato. Gonna corta ma manica lunga, l’outfit della Codegoni ha colpito tutti. Siete curiosi di sapere i dettagli del suo abito? Siete nel posto giusto!

Quanto costa l’abito nero che Sophie Codegoni ha indossato al GF Vip: i dettagli sul suo look

Avete seguito la puntata del GF Vip di ieri sera? Se la risposta è si, avrete sicuramente notato il look scelto dalla bellissima Sophie. L’ex volto di Uomini e Donne ha optato per un abito nero corto, con manica lunga e mezzo collo: ai piedi sandali neri con lacci incrociati alla caviglia. Ma siete curiosi di conoscere il prezzo del vestito?

A fornirci tutte le informazioni è stata la sempre informata pagina Instagram Closet Italy, che ha riportato il brand e il prezzo del mini abito di Sophie. Date un’occhiata:

Si tratta di un capo firmato Les Filles D’Eva, il brand di Matteo Evandro Manzini, stilista molto noto anche per essere l’amico del cuore di Giulia Salemi. Al GF Vip, Sophie ha scelto spesso abiti della sua collezione: questo scelto ieri sera costa 123 euro. Per completare il look, la Codegoni ha legato i capelli in una lunga coda e ha impreziosito il tutto con vistosi orecchini pendenti. Che dite, look promosso o bocciato?