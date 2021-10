Orlando Bloom mostra un dolcissimo angolo della sua casa e a curarne i dettagli è proprio lui!

Orlando Bloom è un attore britannico molto amato, ed è conosciuto in tutto il mondo. Era giovanissimo quando ha iniziato la carriera di attore. Inizialmente, recita alcuni ruoli televisivi, fino al debutto cinematografico, avvenuto nel 1997, in Wilde.

Il suo primo importante ruolo, quello che l’ha portato al successo e ha fatto sì che la popolarità diventasse mondiale, è stato quello di Legolas, nella trilogia Il Signore degli anelli. Era il 2001 e Bloom venne scelto per interpretare l’elfo di Gran Burrone. Da quel momento, non si è più fermato. Dal 2018, Bloom ha una relazione con la bellissima star Katy Perry. Sono diventati genitori nel 2020, di una bellissima bambina. Molto attivo sui social, proprio a tal proposito, l’attore ha mostrato un angolo della sua casa, che ha subito catturato l’amore dei fan.

Orlando Bloom mostra un bellissimo posto della sua casa: è lui a curarne i dettagli, tutti bellissimi

Da allora, ne ha fatta di strada e i ruoli, per la star, non sono mai mancati. Dal 2018, l'attore ha una relazione con la meravigliosa cantante Katy Perry. Sono diventati genitori nel 2020, di una meravigliosa bambina. Come anticipato, Bloom è molto attivo sui social e qui, ha voluto rendere partecipi i suoi milioni di follower, di un particolare 'momento'. Ha mostrato un angolo della sua casa. Ma non solo, è lui a curarne i dettagli.

Nella foto, vediamo l’attore di spalle, mentre si prende cura della cameretta della sua piccola, almeno così sembrerebbe. Alle pareti sono disegnate delle bellissime margherite grandi. E il colore riprende quello del sole, un giallo molto acceso. E’ proprio Orlando che, sta riportando questi fiori, che sembrerebbero essere degli adesivi. Che dire, la cameretta è bellissima, ma l’attore, fotografato in questo tenero momento, manifesta tutta la cura e l’amore per la sua famiglia.