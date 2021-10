Non indovinereste mai i personaggi italiani comparsi in Beautiful: nomi incredibili, c’è anche lui: una curiosità che non tutti sanno sull’amatissima soap opera americana.

Un successo straordinario ed internazionale, cha va avanti da quasi 35 anni! Parliamo di Beautiful, la soap opera americana che, dal 1987, tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. In Italia, la prima puntata della serie è andata in onda nel ’90 e, da quel momento, è diventato un appuntamento imperdibile per il pubblico. Ma, a proposito di italiani, c’è una curiosità che non tutti conoscono e che vi lascerà a bocca aperta.

Nel corso degli anni sono apparsi in Beautiful alcuni personaggi italiani molto ma molto famosi. Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Alcuni non li indovinereste mai.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, sapete chi è la doppiatrice italiana di Brooke Logan? La conosciamo benissimo

Beautiful, i personaggi italiani apparsi nella soap: resterete di stucco

Appassionati di Beautiful, siete sicuri di sapere proprio tutto sulla vostra soap preferita? L’argomento di oggi è super interessante per i telespettatori italiani! Si, perché parliamo dei vip italiani che sono apparsi in alcune puntate di Beautiful. Non tutti lo ricorderanno, ma si tratta di personaggi molto famosi nel nostro Paese. Tra questi poteva mancare un famoso stilista?

La risposta è no. Nel 1996, in Beautiful è apparso Rocco Barocco, che ha girato una parte nella soap opera, nel ruolo di se stesso, quando il set si è trasferito in Italia, nella splendida cornice di Villa D’Este, a Cernobbio. Ma nella soap è apparso anche lui, Massimo Lopez! L’attore e comico lo abbiamo visto nel 1997, quando la soap si è trasferita sul lago di Como. In quell’occasione è nata una grande amicizia con Katherine Kelly Lang, l’attrice di Brooke Logan, che ha incontrato anche a Ballando con le stelle 4. Ma pensate sia finita qui?

Ancora una volta ha risposta è no! In Beautiful è apparso anche l’attore di Vivere Lorenzo Ciompi, che è apparso anche in Santa Barbara, e la giornalista Silvana Giacobini. Dulcis in fundo arriviamo al 2000, quando Beautiful si è trasferita a Venezia, abbiamo visto in scena Rosita Celentano, nei panni di un’affascinante venditrice di souvenir, ed Enrico Papi nel ruolo di un tassista.

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore in arrivo per Thomas, si tratta proprio di lei!

LEGGI ANCHE —->Beautiful, che bomba: torna Taylor Hayes, ma ad interpretarla sarà un’altra attrice!

Una curiosità davvero interessante sull’amatissima soap opera. E voi, conoscevate questa chicca sull’intramontabile soap opera americana?