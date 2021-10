In questa foto è davvero piccolissimo, ora è il personaggio del momento: voi l’avete riconosciuto? Stenterete a crederci!

Siete riusciti a riconoscere chi è questo adorabilissimo bambino in foto? Non sappiamo quanti anni abbia qui e né tantomeno quanti ne siano passati con certezza. Una cosa, però, non può assolutamente passare inosservata: la sua dolcezza è davvero impressionante!

Leggi anche –> Ballando con le stelle, la coppia di concorrenti di nuovo sotto attacco: critiche durissime, animi sempre più tesi

Guardate con attenzione lo scatto in questione! Vi assicuriamo: non vi risulterà affatto difficile capire di chi stiamo parlando! Qualora, però, lo fosse, noi siamo qui apposta per svelarvi qualche piccolo indizio in più. Questo adorabilissimo bimbo in foto altro non è che un personaggio amatissimo in queste ultime settimane. Con un passato alle spalle da sportivo ed oggi un apprezzato personal trainer, questo giovane ragazzo è attualmente nel parterre di un seguitissimo programma televisivo. E, sin dalla sua prima puntata, ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano per il suo immenso fascino. A questo punto, però, vi chiediamo: l’avete riconosciuto? Chi è? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Qui è piccolissimo, ma ora è il personaggio del momento: l’avete riconosciuto?

Resterete davvero di stucco quando scoprirete chi è il personaggio misterioso di cui vi stiamo parlando! In questa foto, come dicevamo, è davvero piccolissimo, anche se non sappiamo con certezza a quanto ammonti la sua età qui, adesso invece è amatissimo!

Leggi anche –> “Scusate”, momento d’imbarazzo a Ballando con le stelle: cos’è successo

Mancano pochissime ore alla puntata di Ballando con le Stelle. Ebbene. Se vi dicessimo che questo ragazzetto in foto è proprio uno dei concorrenti, ci credereste? Stiamo parlando proprio di lui: il bel Alvise Rigo. In attesa di poterlo vedere nuovamente in pista con la sua dolcissima dama, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato, oltre che incantevoli scatti, anche questo appartenente al suo passato. Che dire? Che sia piccolo o un uomo, Alvise è sempre favoloso! Siete d’accordo?

Forse non tutti lo sanno, ma…

Sicuramente Alvise Rigo ha conquistato tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza, ma non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. Sapete, infatti, che Ballando con le Stelle non è affatto la sua prima esperienza televisiva? Avete letto proprio bene, si! Era esattamente il 2020 quando, in veste di valletto, Alvise si è presentato sul palco del Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici.

Ve lo ricordavate?