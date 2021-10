Tale e Quale Show, colpo di scena: l’annuncio è arrivato in diretta, nel corso della puntata di ieri, venerdì 29 ottobre.

Manca sempre meno al gran finale di Tale e Quale Show! Ieri, venerdì 29 ottobre 2021, è andata in onda la semifinale dell’amatissima trasmissione di Rai Uno. A trionfare è stato Ciro Priello, che ha interpretato il grande Massimo Ranieri nel brano Perdere l’amore. Ma per scoprire si classificherà al primo posto di tutta l’edizione toccherà aspettare la settimana prossima. Nelle prossime settimane, però, arriverà un’altra sorpresa.

Ad annunciarlo è stato proprio Carlo Conti, nei primi minuti della puntata di ieri. Una notizia inaspettata, che ha sorpreso i telespettatori: scopriamo di cosa si tratta e le parole del conduttore.

Tale e Quale Show, l’annuncio di Carlo Conti durante la diretta di ieri

State seguendo questa edizione di Tale e Quale Show? Siamo giunti quasi alla fine della gara ed è davvero difficile indovinare chi salirà sul gradino più alto del podio. L’ultima attesissima puntata andrà in onda venerdì prossimo, 5 novembre 2021, durante la quale scopriremo la classifica definitiva di questa edizione. Dopo, però, ci sarà ancora da divertirsi.

Si, perché contrariamente a quanto si era detto negli ultimi giorni, il torneo dei campioni si farà! Tale e Quale Show, infatti, tornerà in onda venerdì 19 novembre. Come spiegato da Carlo Conti il diretta, lo show si fermerà per una settimana, lasciando spazio alla partita della nazionale Italia Svizzera. “Venerdì 19 torneremo per il torneo finale, quindi i migliori di quest’anno contro i migliori dello scorso anno“, ha annunciato il conduttore. Insomma, ancora tantissime imitazioni tutte da seguire per il pubblico di Rai Uno, che anche quest’anno sta regalando ascolti record alla trasmissione, sin dalla prima puntata.

E voi avete già individuato chi potrebbe vincere questa edizione dello show di Rai Uno? Appuntamento a venerdì prossimo, alle ore 21 e 30, su Rai Uno.