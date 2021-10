Isabella Ricci, splendida dama di Uomini e Donne, ha raccontato di avere avuto un tumore: drammatica confessione, le sue parole.

Il suo fascino e la sua eleganza non è assolutamente passata inosservata nello studio di Uomini e Donne. Entrata a far parte del programma di Canale 5 poco meno di un anno fa, la splendida dama ha saputo catturare gli occhi su di sé in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando di lei: Isabella Ricci!

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Isabella Ricci nel corso della sua recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine. La splendida dama dal dating show di Canale 5, infatti, non soltanto ha espresso la sua opinione su alcuni dei suoi compagni di viaggio e su Gianni Sperti, ma ha anche rivelato di avere avuto in passato un tumore, che purtroppo le ha provocato dei grossi danni all’udito. Una drammatica confessione, quindi! Cerchiamo di capirne di più, però.

Isabella Ricci di Uomini e Donne: “Ho avuto un tumore, le sue parole

Così come Marcello Messina esattamente una settimana fa, anche Isabella Ricci si è ampiamente raccontata al settimanale del programma. Ed, oltre a parlare di Gianni Sperti, Armando Incarnato, Gemma e Biagio, non ha potuto fare a meno di raccontare un momento buio del suo passato.

È proprio sulle pagine di Uomini e Donne Magazine che Isabella Ricci, molto probabilmente per la prima volta, ha raccontato di avere avuto un tumore in passato. “Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”, ha detto la dama del dating show. Spiegando, quindi, le conseguenze che la terapia le ha provocato. “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito”, ha detto ancora la simpaticissima Ricci. Rivelando, dunque, il drammatico periodo che ha dovuto passare nella sua vita! Ad oggi, Isabella sta bene, fortunatamente. Tuttavia, però, le conseguenze sono state davvero incredibili.

Insomma, un periodo non affatto facile, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, l’ha fortemente segnata, caratterizzata e resa la splendida donna che oggi è!