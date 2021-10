Uomini e Donne, Matteo e Noemi: cosa è successo dopo la scelta, andata in onda nella puntata di venerdì.

Le anticipazioni ce le avevano annunciato già da un po’, ma l’emozione nel vedere la puntata è stata ugualmente grandissima. Parliamo della scelta di Matteo Fioravanti, uno dei tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. Una scelta diversa dalle altre: il romano ha lasciato a sorpresa lo studio con la sua corteggiatrice, l’unica che lo aveva realmente colpito. Ma cosa è successo subito dopo la scelta?

Matteo e Noemi hanno lasciato lo studio tra le emozioni e l’incredulità di tutti: come sempre, anche per loro pioggia di petali rossi e canzone super romantica. Curiosi di scoprire cosa è successo appena hanno lasciato lo studio?

Uomini e Donne, Matteo e Noemi dopo la scelta: emozioni a non finire

È nato un nuovo amore a Uomini e Donne! A sorpresa, Matteo ha lasciato il trono in anticipo, scegliendo Noemi. Dopo la puntata, i due sono stati intervistati da Witty Tv e hanno raccontato le loro emozioni. La bellissima corteggiatrice napoletana ammette che al momento non aveva capito cosa stesse accadendo. Ma sapete dove l’ha portata Matteo poco dopo? Proprio nella sua camera, dove le ha mostrato la sua foto da bambina, che aveva messo vicino al comodino. “Perché questa cosa?”, chiede la corteggiatrice. “Quando la vedevo stavo bene”, risponde Matteo. I due si mostrano felici, sorridenti e complici, in attesa di viversi fuori, a telecamere spente.

Successivamente, una dolcissima videochiamata alla mamma: Matteo racconta tutto, mostrandosi con Noemi. “Quanto sei bella? Davvero hai scelto lei?”, chiede la mamma incredula e felicissima. Un’emozione immensa per i due neo fidanzati, che hanno condiviso la loro gioia con i familiari.

Il video si conclude con abbracci e coccole dolcissime. Anche sui social, Matteo e Noemi hanno pubblicato i primi post con immagini di coppia e messaggi dolcissimi. “Il mio cuore”, scrive la napoletana, “tu il mio”, risponde Matteo. Insomma, love is in the air! Auguri di cuore a questa meravigliosa nuova coppia.