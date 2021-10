Vedere com’era prima di Vite al Limite vi lascerà davvero senza parole: oggi è così, immagini a confronto choc, choc pazzesco!

Una trasformazione davvero choc, quella che questa giovanissima paziente di Vite al Limite ha dato origine durante il suo percorso nel famosissimo programma. E di cui adesso noi non possiamo fare assolutamente a meno di parlarne.

Leggi anche –> Cosa prevede la dieta del dottor Nowzaradan

Diventata protagonista indiscussa dell’ottava stagione di Vite al Limite in compagnia di suo fratello, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per iniziare un percorso di dimagrimento davvero incredibile. E, dati i risultati, possiamo dire che la giovane non ha affatto deluso le aspettative del pubblico. Pensate, dopo l’intervento sembrerebbe che la paziente sia riuscita a pesare ben 192 kg. Facendo segnare, quindi, sulla bilancia quasi 100 kg in meno. Un traguardo davvero impressionante, dunque. E che, senza alcun dubbio, rende indimenticabile il suo percorso. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima della sua partecipazione al programma? Su Facebook, abbiamo rintracciato delle immagini a confronto. Vi assicuriamo, il prima e il dopo vi lascerà davvero senza parole. Scopriamolo!

Leggi anche –> Vite al Limite, il tragico lutto che l’ha segnata: pesava 308 kg, oggi è irriconoscibile

Trasformazione choc a Vite al Limite: immagini a confronto, è impressionante

Dopo il suo percorso a Vite al Limite, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha registrato degli ottimi risultati. Da un peso iniziale di ben 289 kg, la donna è riuscita a pesare 192 kg. Di chi parliamo? Proprio di lei: Shantel Oglesby.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite è dimagrita notevolmente: resterete a bocca aperte quando la vedrete com’era prima, che choc!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei e dei suoi incredibili progressi! Con alle spalle una storia fatta di abusi e violenze, la donna ha deciso di chiedere aiuto, insieme a suo fratello, al dottor Now. E, dopo un percorso serrato, è riuscita ad ottenere i risultati tanto sperati. Ad oggi, Shantel appare come una donna completamente diversa. E, seppure il suo percorso sia ancora tanto lungo, si dimostra in splendida forma. A questo punto, però, vi chiediamo: voi ricordate prima di iniziare il suo percorso di dimagrimento. Su Facebook, abbiamo rintracciato le immagini a confronto. E, vi assicuriamo, resterete davvero sotto choc.

Eccola qui, Shantel prima e dopo Vite al Limite. Insomma, un cambiamento davvero incredibile, non c’è che dire!