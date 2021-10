Adriana Volpe, l’ex marito ritrova l’amore: chi è la donna che gli ha rubato il cuore

L’ex marito di Adriana Volpe ha ritrovato l’amore: in questo articolo vi diciamo chi è la donna che ha rubato il suo cuore

Roberto Parli, ex marito della Volpe, ha finalmente ritrovato l’amore dopo la fine della storia d’amore con l’opinionista del Grande Fratello Vip. L’imprenditore è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di un’altra donna.

Adriana Volpe, l’ex marito ha ritrovato l’amore

Dopo un matrimonio durato quattro mesi, il 6 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli. Dal frutto del loro amore è nata una bellissima figlia, Giselle. La loro storia d’amore è finita sotto i riflettori durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice di “Mezzogiorno in famiglia”, infatti, sembrava molto vicina ad Andrea Denver, ma tra i due non ci fu nulla. La vicinanza, però, destò fastidio all’imprenditore svizzero. Alla fine la Volpe fu costretta a lasciare il gioco perchè la famiglia del marito fu colpita da un grave lutto.

Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la storia d’amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli è durata veramente poco. La Volpe ha spiegato, senza scendere nei particolari, che l’ex marito avrebbe preso una “direzione che non le appartiene”, che avrebbe “dei problemi da risolvere” e che avrebbe assunto “condotte gravi”. La loro storia d’amore così è finita dopo circa dodici anni.

Adesso la Volpe pare sia single, mentre l’ex marito sembra abbia ritrovato l’amore. Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del GF VIP, ha paparazzato l’imprenditore svizzero in compagnia di una donna. Quest’ultima potrebbe essere dunque la nuova compagna dell’ex marito della Volpe.

La donna in questione è Clarissa Tami, conduttrice, attrice, opinionista ed influencer 38enne. Clarissa è originaria di Locarno, in Svizzera, ha presentato l’Eurovision insieme a Paolo Meneguzzi ed è stata protagonista di un video musicale dei Modà. Il look è veramente inconfondibile: la presunta nuova compagna di Parli porta un carrè corto biondo platino. Uno stile sicuramente diverso dall’ex moglie dell’imprenditore svizzero. Da anni, infatti, conosciamo la Volpe con i capelli molto lunghi. In una delle recenti puntate del reality show, però, la Volpe ha indossato una parrucca con un carré corto color nero.