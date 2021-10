Amici 21, Guido e Alessandra sono entrati da poco nella scuola: cosa è emerso dopo il loro ingresso, il ‘retroscena’.

Amici di Maria De Filippi torna oggi, domenica 31 ottobre. Secondo le anticipazioni, le sorprese saranno molte. La puntata è stata registrata mercoledì e il pubblico, che ha assistito, ha già fatto sapere cosa è esattamente accaduto.

A quanto pare, le sfide che sono state richieste nei giorni precedenti, sono state tutte vinte dai ragazzi nella scuola. Qualche settimana fa, nel talent, sono entrati Guido Domenico e Alessandra Ciccariello. Il ballerino ha vinto la sfida con Matt, mentre Ale, è entrata vincendo la sfida contro Elisabetta. Ma dopo il loro ingresso, è emerso qualcosa che, nessuno si aspetta. Vediamo insieme cosa abbiamo scoperto.

Amici 21, Guido e Alessandra: cosa è emerso, il retroscena spunta fuori ora

La classe di Amici è stata formata. La nuova edizione è partita ma è stata già travolta da colpi di scena. Sfide, maglie e giudizi sospesi, e sostituzioni, sembrano essere all’ordine del giorno nella scuola. E’ passato oltre un mese, e già ci sono state le prime sfide che hanno portato all’ingresso di nuovi alunni.

Guido Domenico e Alessandra Ciccariello sono oggi due allievi. Sono entrati qualche settimana fa, vincendo due difficili sfide. Dopo il loro ingresso, però, è emerso qualcosa che nessuno sicuramente si aspetta. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Già in un nostro recente articolo vi abbiamo svelato che, Ale, la cantante, è anche una ballerina. Ha studiato negli anni anche danza. Ed è proprio qui che vogliamo arrivare.

A quanto pare, il ballerino e Alessandra hanno studiato nella stessa scuola di danza. Andando a curiosare sui social, sul profilo instagram della scuola ‘Percorsi di danza, di Angelo Parisi‘, abbiamo notato che, e sono ben visibili, due post in cui sono presenti i due nuovi allievi di Amici. Dal profilo della scuola di danza, sono, infatti, arrivati i complimenti e gli auguri per i due giovani, entrambi allievi della stessa scuola. Non sappiamo, però, se i due, si conoscevano, avendo studiato insieme, o solo nel medesimo luogo.