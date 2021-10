Amici 21, non se lo sarebbe mai aspettato: una vera e propria sorpresa per il cantante

Amici 21, non se lo sarebbe mai aspettato, ma è successo: una vera e propria sorpresa per il cantante.

Alle 14 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare, sarà una puntata con tante sorprese e moltissimi ospiti. Anche oggi, come la volta scorsa, i cantanti saranno giudicati da un artista, attraverso una classifica.

Sarà Nek a farla, e come è già successo, l’allievo che sarà posizionato all’ultimo posto, andrà in sfida. In questa nuova puntata, tutti i ragazzi in sfida, riusciranno a mantenere la felpa. Dalle anticipazioni, abbiamo avuto modo di sapere prima, che ci sarà anche una grossa sorpresa per un allievo.

Amici 21, il cantante non se lo sarebbe mai aspettato: per lui una vera e propria sorpresa

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da circa un mese. Rispetto alle edizioni passate, ha avuto inizio con un certo anticipo. La classe è stata formata, anche se, non sono mancate, in queste settimane, le sfide, le maglie sospese e le sostituzioni.

L’ultima, quella di Giacomo. Rudy Zerbi, la scorsa settimana, ha sostituito il suo allievo con un nuovo cantante, Simone. Adesso, la nuova puntata partirà alle ore 14. Sappiamo che, la registrazione c’è stata mercoledì e quindi, già abbiamo avuto modo di scoprire e leggere le varie anticipazioni. In primis, diciamo che, tutte le sfide sono state vinte dagli allievi della scuola. In questa puntata arriveranno in studio diversi ospiti, artisti molto amati. Nek, come Giorgia ha fatto la settimana precedente, farà una classifica dei cantanti, dopo l’esibizione. E proprio a questo punto, ci sarà una bellissima sorpresa per LDA. Ma di cosa si tratta?

Il figlio di Gigi D’Alessio, sarà sorpreso da suo fratello Claudio. Infatti, quest’ultimo, sarà in collegamento. Sicuramente, sarà per l’allievo un momento molto emozionante. Ricevere una sorpresa nella scuola di Amici non accade tutti i giorni, e in puntata, con il pubblico presente, l’emozione è amplificata e sentita tanto più.