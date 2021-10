Amici 21, “Sta esagerando”: con queste parole mette in guardia proprio lei

Amici, “Sta esagerando”, sono queste le parole dell’insegnante, la sua presa di posizione è ben chiara.

Amici di Maria De Filippi andrà in onda oggi, domenica 31 ottobre. La puntata viene registrata con qualche giorno di anticipo, e quindi, abbiamo la possibilità di conoscere già cosa è successo.

Il pubblico presente, sui social, riporta passo passo quanto accade, e per questo, gli spoiler non mancano mai. Anche la puntata che avremo modo di seguire sarà ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione, ci saranno diverse sfide, ma che, a quanto pare, saranno vinte dagli allievi della scuola. In settimana, i ragazzi si preparano. Christian ha ricevuto la busta rossa dalla maestra Peparini, ma anche la Celentano ha assegnato un compito. In realtà per Serena, ma ha chiesto che ad affiancarla ci fosse il ballerino. Ma proprio a tal proposito, c’è stata una forte presa di posizione. Scopriamo cos’è accaduto.

Amici 21, “Sta esagerando”: il maestro non ci sta e prende una forte posizione

In questi giorni, ad Amici, i ragazzi si sono preparati alla puntata che noi avremo modo di vedere domenica. E’ stata registrata mercoledì. Nei daytime che sono andati in onda, proprio nelle ultime ore, abbiamo visto la presa di posizione del maestro Todaro. Ma cosa è successo?

Leggi anche Amici 21, lite shock tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: è successo di tutto

A quanto pare, a Serena era stata assegnata una coreografia, da fare insieme a Christian, con tanta tecnica e molte prese. E’ stata la Celentano a scegliere la prova. I due allievi non si sono affatto opposti, ma quando si sono resi conto delle difficoltà, i dubbi sono stati più forti. Non solo, al ballerino, è stata anche consegnata la busta rossa, e quindi, dovrà impegnarsi anche per la sfida. A questo punto, è intervenuto Raimondo Todaro. Il maestro ha preso una pronta decisione, il suo allievo non farà la coreografia della maestra di danza classica.

“Sta esagerando, il fatto di non poter essere in grado di fare una coreografia non vuol dire non essere dei bravi danzatori. Questa coreografia, per me la puoi fare se tu la vuoi fare (riferendosi a Serena), ma non con Christian, con Guido. In puntata alla Celentano glielo spiego io, voi siete miei, deciderò io“, ha detto il maestro. Sembrerebbe che, Todaro sia ‘infastidito’ dal fatto che la Celentano non abbia scelto Guido per affiancare Serena. Come sostiene la maestra di danza classica, il suo ballerino ha tecnica e doti adatte a questo genere di ballo. Per questo, Raimondo, ha visto la scelta dell’insegnante come una sorta di strategia.