Anticipazioni della puntata di Domenica In del 31 Ottobre: si parlerà davvero di tutto, ci sarà musica e tanti ospiti incredibili.

Si è conclusa una nuova settimana, l’ultima del mese di Ottobre, e come consueto ci attende una nuova ed irripetibile puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14:00 fino alle 17:10, la splendida Mara Venier condurrà un nuovo appuntamento del suo programma. E, vi assicuriamo, terrà incollati tutti dinanzi allo schermo.

Ancora una volta, Mara Venier si conferma la madrina indiscussa della Domenica a pranzo. Anche quest’oggi, Domenica 31 Ottobre, la splendida padrona di casa presenterà una nuova puntata del suo programma. E, come al solito, regalerà al suo amatissimo pubblico ben tre ore spensierate, ricche di musica e molto altro ancora. Sia chiaro: intorno le 16:20, la puntata si interromperà per dare parola al Capo del Governo Mario Draghi sul G20. Appena concluso l’intervento del presidente del consiglio, Mara Venier ritornerà in diretta. Bene: adesso vi abbiamo dato tutte le informazioni utili, ma siete curiosi di sapere le sue anticipazioni? Chi saranno, quindi, gli ospiti della puntata di Domenica In del 31 Ottobre?

Ospiti ed anticipazioni di Domenica In del 31 Ottobre: imperdibile!

A partire dalle ore 14:00, mettetevi tutti dinanzi allo schermo! Vi assicuriamo: la ‘zia Mara Venier’ non deluderà affatto le aspettative del suo pubblico e di quello di Domenica In. Anche quest’oggi, infatti, andrà in onda una nuova puntata. E, da come abbiamo potuto constatare da alcune anticipazioni, anche questa volta sarà davvero imperdibile!

Nel corso della puntata di Domenica In del 31 Ottobre, vi anticipiamo, si parlerà davvero di tutti. Si parlerà, infatti, di musica, di cinema e di molto altro ancora. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni:

così come la settimana scorsa, anche in questa nuova puntata si affronterà il ‘tema’ del Sabato sera. In studio con Fabio Galante e Memo Remigi, Ivan Zazzaroni, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi commenteranno non soltanto le loro esibizioni, ma anche la terza puntata dello show di Milly Carlucci: Terminata la parentesi Ballando, Memo Remigi sarà il protagonista di un momento piuttosto intenso fatto di confessioni private e non;

Marco Giallini: l’attore romano presenterà il suo film ‘Io sono Babbo Natale’, film dove ci sarà anche il mitico Gigi Proietti;

Gabriele Muccino: in occasione dell’uscita della sua autobiografia, il regista racconterà i momenti più intensi della sua carriera e vita privata.

Insomma, se questa non sarà una puntata indimenticabile di Domenica In, quale lo sarà? Vi aspettiamo!