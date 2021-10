Era solo una bambina, ma oggi è un volto molto amato: ad Amici ci conquista tutte le volte che balla.

In questo scatto era solo una bambina, ma oggi, è sicuramente un volto della televisione molto amato. Sono anni che, ci conquista ad Amici di Maria De Filippi. Quando balla, emana infinite emozioni.

Il talento di certo non manca, e di bellezza, ne ha da vendere. Non è più un’allieva del talent show da anni. Ma ancora oggi, la vediamo ad Amici, in un’altra veste, quella di professionista. Proprio negli ultimi tempi, la stiamo spesso ammirando ballare coreografie della maestra Celentano. Osservando lo scatto, in cui è fotografata, quando era solo una bambina, riuscite a riconoscerla?

Leggi anche Amici Anticipazioni domenica 31 ottobre: brutte notizie per la cantante, nessuno poteva immaginarlo

Era solo una bambina, oggi è famosissima: ad Amici continua a conquistarci

Amici di Maria De Filippi è un talent show molto seguito. Maria De Filippi è una garanzia, perchè ogni suo programma, è un successo. Nella scuola, sono passati tanti talenti. Molti, hanno continuato ad inseguire il sogno di fare della propria passione un lavoro e altri, invece, hanno cambiato strada.

Leggi anche Amici 21, lite shock tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: è successo di tutto

La bambina che vediamo in foto, è stata una allieva del talent, nel 2011. Arrivata in finalissima, ha vinto, allora, un contratto di lavoro a New York con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’. Tornata in Italia, ha cominciato a lavorare in televisione, in diversi programmi, e in ambito teatrale. Da diversi anni, è entrata a far parte nuovamente della scuola, in veste di professionista. Spesso, è proprio lei ad esibirsi nelle coreografie della maestra di danza classica, prima delle esibizioni degli allievi. Adesso, l’avete riconosciuta?

Ebbene sì, nella foto Giulia Pauselli era molto piccola. E’ stata proprio lei a renderla nota, pubblicando lo scatto sul suo seguitissimo canale social. Oggi, è sicuramente un volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi. Quando danza, la ballerina emana un’ondata di emozioni incredibili. Si è sempre contraddistinta con il suo grande talento!