Ricordate la ‘terrificante’ bambina del film L’esorcista? Sono trascorsi esattamente 48 anni, vedere com’è diventata oggi la protagonista vi lascerà sconvolti!

Non c’è assolutamente nulla da dire: L’esorcista è uno di quei film che, senza alcun dubbio, avrete visto almeno una volta nella vostra vita. E che, sin da subito, vi ha totalmente terrorizzato!

Come ricorderete, la pellicola è uscita esattamente nel 1973 in tutte le sale cinematografiche. E, in men che non si dica, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Quello che,infatti, ha particolarmente impressionato i suoi spettatori – e continua a farlo ancora adesso – è la buona riuscita del film. Badate bene: stiamo parlando di 48 anni fa e la sua realizzazione, senza alcun dubbio, non deve essere stata affatto facile, anche perché i mezzi che ci sono adesso non c’erano quasi 50 anni, eppure non si nota affatto questa ‘disparità’. Ma non solo. Ciò che non può nemmeno passare inosservato è stata la bravura che una semplice ragazzina di appena 14 anni ha dimostrato nell’interpretare un ruolo piuttosto ostico, complicato. Stiamo parlando proprio di lei: Regan MacNeil, nonché la terrificante bambina de L’esorcista! Sapete, però, com’è diventata oggi la sua protagonista?

Com’è diventata oggi la bambina de L’esorcista? Eccola 48 anni dopo

Sono davvero tantissime le persone che hanno visto L’esorcista e che, attualmente, si chiedono come sia diventata oggi la ‘sua’ bambina. Siete curiosi anche voi di saperlo?

Appena quattordicenne, Linda Blair ha vestito i panni di Regan MacNeil ed ha impressionato davvero tutti. Non soltanto, infatti, grazie a questo ruolo, ha avuto la possibilità di ottenere il Premio Oscar, ma ha cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. A distanza di ben 48 anni dall’uscita della pellicola cinematografica, però, siete curiosi di sapere com’è diventata? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E siamo rimasti letteralmente a bocca aperta quando l’abbiamo vista. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che oggi Linda Blair abbia ben 62 anni, eppure sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Guardate un po’ qui, resterete davvero di stucco:

Davvero incredibile, vero? Sono anche passati quasi 50 anni da L’esorcista, ma Linda è pur sempre bellissima!