Un clamoroso cambiamento in Beautiful, la serie tv più famosa ed amata dal pubblico televisivo, ha lasciato senza parole i fan! Non ci sarà più lei in quel ruolo: che sorpresa!

La soap opera americana ha conquistato tutti: è in onda da ben 35 anni e regala, ogni volta, colpi di scena che lasciano i fan con il fiato sospeso!

Milioni di telespettatori seguono con passione le vicende della famiglia Forrester che in Italia si sono presentate nel 1990 ed hanno, sin da subito, ottenuto un grande successo. Per gli amanti della serie tv, è in arrivo un clamoroso colpo di scena! Sapete chi sta per tornare a Los Angeles? Uno dei personaggi di Beautiful sta per fare il suo ritorno nella soap opera: porterà, senza dubbio, scompiglio tra i protagonisti. Di chi si tratta?

LEGGI ANCHE: Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore in arrivo per Thomas, si tratta proprio di lei!

Beautiful, il cambiamento spiazza completamente il pubblico: nessuno se l’aspettava

E’ accaduto più di una volta, in questi lunghi 35 anni, che uno o più attori prendessero una pausa da Beautiful. Fatta eccezione per i ‘veterani’, Eric, Brooke e Ridge, spesso è capitato che un personaggio della soap fosse obbligato a lasciare temporaneamente la scena.

Dopo alcuni anni di assenza, tornerà a Los Angeles! Taylor Hayes, ex moglie di Ridge Forrester e mamma di Steffy e Thomas, tornerà a far parte della serie televisiva. La novità però è un’altra: la psicologa Taylor tornerà con un altro volto! Il ruolo non sarà interpretato dalla storica attrice Hunter Tylo bensì da Krista Allen!

LEGGI ANCHE: È il dottor Finn in Beautiful, ma sapete chi è la moglie dell’attore? È famosissima

Beh, i fan della soap opera sono rimasti piuttosto incuriositi da tale decisione! In tanti si chiedono però come sarà il ritorno della Hayes nella serie. Porterà scompigli nelle vite dei protagonisti? Staremo a vedere!

LEGGI ANCHE: L’amatissima serie tv torna con una nuova stagione: l’annuncio ufficiale fa impazzire i fan