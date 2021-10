Beautiful, cosa succedeva sul set: clamorosa rivelazione

Cosa succedeva sul set di Beautiful? Clamorosa rivelazione di uno degli attori più famosi della serie televisiva statunitense

A distanza di anni, il famoso attore della serie televisiva “Beautiful” si lascia andare ad una clamorosa rivelazione. Di seguito vi riportiamo le sue parole in cui spiega cosa succedeva sul set della famosissima soap opera statunitense.

Beautiful, cosa succedeva sul set

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS. La serie televisiva va in onda dal 23 marzo 1987. La soap ha avuto un successo enorme, tanto che è trasmessa in circa 100 paesi. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990. È andata in onda prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

A distanza di 31 anni, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2,8/2,9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Nel nostro paese sono state in onda più di 8000 puntate.

In generale, Beautiful è la soap opera più seguita al mondo con 35 milioni di telespettatori ogni giorno. Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime.

Dopo tanti anni, adesso uno degli attori più famosi della soap opera svela cosa succede sul set. Ronn Moss infatti, intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo”, si è lasciato andare ad una confessione clamorosa sulla famosissima soap opera. Volete sapere cosa succede sul set?

Ronn, che nella serie televisiva interpreta Ridge, ha rivelato che, dopo tantissimi baci fake sul set, non sapeva baciare veramente e la moglie si è lamentata: “Una volta bacio mia moglie Devin che mi dice: ‘Ma questo non è un bacio… questo lo è’ e me lo mostra. Fu una riscoperta, avevo scordato come si baciasse”. L’attore l’ha poi raccontato a Brooke, sua storica partner nella soap opera e lei “ha riso e ha poi accettato di baciarci sul serio”. I baci tra i due attori dunque erano veri.