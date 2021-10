Claudio Baglioni nel 1990 è rimasto vittima di un grave incidente automobilistico: avvenne a Roma, l’ipotesi che la sua carriera potesse essere compromessa spaventò tutti.

E’ uno dei cantautori più famosi del panorama musicale italiano. Claudio Baglioni ha venduto oltre 60 milioni di dischi, ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, e al Festival di Sanremo 1985, il suo ‘Questo piccolo grande amore’ venne eletto ‘Canzone del secolo’.

Baglioni, classe 1951, ha cominciato la sua carriera artistica nel 1964. Non tutti sanno che Claudio è stato vittima di un evento che ha cambiato radicalmente la sua vita, privata ed artistica. Si trovava in uno dei periodi di maggior successo della sua carriera musicale quando è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico.

Claudio Baglioni, l’incidente mise a rischio la sua carriera: era il 1990, cosa successe

Il 3 novembre del 1990 Claudio Baglioni rimase vittima di un grave incidente automobilistico, a Roma, in via della Camilluccia. Il celebre cantautore stava tornando a casa a bordo della sua Porsche: pioveva a dirotto e la forte pioggia rese il manto stradale scivoloso. Incrociò gli abbaglianti di una vettura proveniente dal senso opposto: non riuscì a mantenere il controllo.

L’auto di Baglioni si schiantò contro un muro, con lui al suo interno: l’impatto gli causò diverse ferite al viso, alle mani, alle labbra ed alla lingua.

Nei giorni successivi l’incidente, Baglioni si sottopose ad interventi per correggere i danni subiti. La sua lingua, spezzata in due, fu messa a posto con un intervento laser. La paura fu tanta, l’ipotesi di vedere compromessa la carriera da cantante disperava tutti. Per fortuna, i medici si presero cura di Claudio che dopo pochi giorni, si rimboccò nuovamente le mani per recuperare il tempo perso. In tanti ricordano la sua presenza al Maurizio Costanzo Show: visibilmente dimagrito, provato dalla degenza, Baglioni si esibì sul palco del famoso conduttore.

