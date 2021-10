Claudio Baglioni ospite di Verissimo, per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato della sua esperienza come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Per la prima volta ospite della Toffanin, Baglioni ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo. Nel 2018 il cantautore ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e conduttore del famoso show musicale, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dopo il grande successo ottenuto, fu confermato anche per l’edizione successiva. Dopo due anni da protagonista sul Palco dell’Ariston, Claudio salutò Sanremo ed oggi, a distanza di anni, ha fatto una confessione inaspettata ai microfoni di Verissimo.

Claudio Baglioni a Verissimo: “Sanremo? Non lo rifarei”, la confessione

“Il Festival è un’occasione speciale. È un lusso che uno può permettersi una o due volte al massimo. Credo proprio che non lo rifarei” sono state le parole del cantautore. “Sanremo è una grande commedia all’italiana molto interessante e difficile da affrontare, tantoché io adottai due terminologie: la prima volta mi sono nominato dittatore artistico e la seconda dirottatore perché ho apportato delle modifiche come quelle di togliere l’eliminazione dei cantanti e addirittura abolendo la differenza tra giovani e campioni. Ci sono state tante affermazioni come Ultimo, Achille Lauro e Mahmood. Questo è estremamente importante perché vuol dire che abbiamo portato Sanremo verso la musica che si ascolta e si apprezza”.

Claudio Baglioni ora è pronto a tornare in scena: sarà protagonista di In questa storia che è la mia, un’opera che uscirà al cinema dal 2 al 4 novembre, presentata al Festa del Cinema di Roma.

