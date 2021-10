A distanza di qualche mese dalla loro partecipazione a 90 giorni per innamorarsi, Armando e Kenneth sono ancora una coppia? Forse non tutti lo sanno, ma..

Avete mai seguito una puntata di 90 giorni per innamorarsi? Che domande: senza alcun dubbio, si! In onda su Real Time, il programma è tra i più seguiti ed amati del piccolo schermo nostrano!

Leggi anche –>90 giorni per innamorarsi e poi: abbiamo conosciuto Jess così, oggi stenterete a riconoscerla

90 giorni per innamorarsi, diciamoci la verità, è una sorta di Matrimonio a prima vista Italia. Proprio come l’amatissimo programma, anche in questo due perfetti sconosciuti si incontrano e, allo scadere dei 90 giorni – termini del visto – decidono cosa fare! Le opzioni, ovviamente, sono due: sposarsi e, quindi, continuare la storia d’amore. Oppure dirsi addio per sempre! Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati nel programma, Armando e Kenneth sono tra quelli che hanno conquistato l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che oggi, a distanza di mesi dal loro matrimonio, vogliamo raccontarvi cos’è successo dopo le loro nozze. Attualmente, quindi, la coppia sta ancora insieme? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> 90 giorni per innamorarsi, che fine hanno fatto Rebecca e Zied? Forse non tutti lo sanno, ma..

Armando e Kenneth dopo 90 giorni per innamorarsi sono ancora insieme?

Dopo Yara e Jovi, siete pronti a scoprire cos’è successo ad Armando e Kenneth dopo 90 giorni per innamorarsi?

Leggi anche –> Cos’è successo a Yara e Jovi dopo 90 giorni per innamorarsi? Colpo di scena: non l’avreste mai immaginato

Sappiamo benissimo che la coppia sin da subito ha trovato il proprio equilibrio. E che, allo scadere dei 90 giorni, entrambi avevano comunicato la loro scelta di proseguire la storia d’amore. E, quindi, di convolare a nozze. E, tra l’altro, sappiamo benissimo che arrivare a questo momento non è stato affatto facile. Tuttavia, l’amore ha trionfato! E, il 23 Maggio scorso, Armando e Kenneth sono convolati a nozze. Cos’è successo, però, dopo? Sono trascorsi mesi dal loro ‘si’ e dalla loro unione, ma i due piccioncini sono ancora una coppia? Ebbene. Sarete felicissimi di saperlo, ma si: Armando e la sua dolce metà sono ancora insieme! Attivissimi sui loro rispettivi canali social, la coppia non perde mai occasione di potersi dedicare smielate parole e rendere partecipi il loro pubblico delle loro giornate!

Sono davvero bellissimi insieme, vero?