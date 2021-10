È la mamma di un personaggio amatissimo: suo figlio è in un famoso programma tv

Guardate attentamente questa mamma in foto: stiamo vedendo suo figlio in tv proprio in questo periodo, notate la somiglianza?

Non si fa che parlare di suo figlio in tv: la bionda signora in foto è la mamma di un personaggio molto popolare che da anni è amatissimo da tanti. E non potrebbe essere che così vista la simpatia e lo stile iconico con cui si è sempre contraddistinto.

Siamo certi che quando saprete di chi parliamo resterete esterrefatti perché, per come sembra giovane, più che sua madre potrebbe sembrare sua sorella. Suo figlio attualmente è tra i concorrenti di uno dei programmi tv più seguiti in Italia e la sua presenza si sta facendo notare parecchio.

Il programma in questione è Ballando con le stelle e lui è Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, il famoso parrucchiere dei vip. Proprio così, l’hair stylist originario di Anzio ha una mamma davvero stupenda: lei si chiama Angela D’Amico, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei!

Chi è Angela D’Amico, mamma di Federico Fashion Style: come vive il successo di suo figlio

Moglie di Roberto Lauri, Angela è amministratrice delegata dei saloni del figlio. Nonna affezionatissima, in molti scatti social la si vede in compagnia di Sophie Maelle, la bimba di Federico e della nuora Letizia.

Dai social si può intuire che la D’Amico è una donna solare ed energica, con un grande amore per la famiglia con cui ama condividere tanti bei momenti. Tra lei e suo figlio c’è un rapporto davvero bello: il celebre parrucchiere ha infatti raccontato di quanto sua madre l’abbia sostenuto nel corso della sua vita, dimostrando di credere in lui e nel suo straordinario talento.

A proposito, vi sta piacendo il percorso del simpaticissimo Federico a Ballando con le stelle?