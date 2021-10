È stata la protagonista del telefilm “Helene e i suoi amici”: dopo quasi 25 anni è così, da non credere

Nato come spin-off di “Primi baci”, “Helene e i suoi amici” fu trasmesso in Italia tra il ’96 e il ’97: che fine ha fatto la protagonista?

Gli anni Novanta, si sa, sono stati prolifici di telefilm adolescenziali o comunque inerenti al mondo giovanile: da Beverly Hills 90210 a Melrose Place, chi non ricorda le emozioni vissute attraverso i loro personaggi?

Fu così che, sull’onda del successo delle serie oltreoceano, anche l’Europa iniziò a sfornare i suoi cavalli di battaglia. In un nostro precedente articolo, vi abbiamo parlato dell’attore protagonista di Primi baci, sit-com francese arrivata da noi a metà di quel decennio.

Molti ricorderanno che ne nacque uno spin-off intitolato Helene e i suoi amici, in cui la protagonista, Helene Girard, era la sorella maggiore di Justine Girard, protagonista di Primi baci. Gli episodi raccontano le vicende sentimentali e non di Helene e delle sue compagne di stanza Johanna e Catherine durante gli anni dell’università a Parigi. Le tre ragazze faranno coppia con tre musicisti, Nicolas, Christian e Étienne, tra tante emozioni e risate.

Sono passati circa 25 anni da allora, come sarà diventata la protagonista del telefim?

Ricordate Helene e i suoi amici? L’attrice Helene Rolles oggi

A prestare il volto alla protagonista della sit-com era l’attrice Helene Rolles. Oggi ha quasi 55 anni e continua a lavorare nel campo artistico anche come cantante.

In alcuni video dei suoi brani su Youtube o sul suo profilo Instagram è possibile vedere come appare dopo tutti questi anni dal clamoroso successo ottenuto con lo storico telefilm. Molto riservata sulla sua vita privata, la Rolles ha adottato due figli in Etiopia, June et Marcus.

Stesso sguardo, stessi capelli: incredibile come non sia affatto cambiata da allora, vero?